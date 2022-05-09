"Нафтогаз" продовжує відключати українцям газ – де найскладніша ситуація

"Нафтогазу" довелося відключити деяких абонентів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Проблеми в зоні пошкодження АТ "Донецькоблгаз" стають дедалі глибшими і багато абонентів залишилися без блакитного палива.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Нафтогаз".

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За їхніми даними, географія ушкоджень незмінна, а "Оператор ГТС України" вимушений відключити одну з газорозподільних станцій в області.

Внаслідок цього без газу залишилися понад півтори тисячі споживачів. Декому все ж таки вдалося уникнути цих проблем. Завдяки ремонту постачання змогли зберегти для 164 сімей.

"У багатьох місцях сьогодні настільки щільний вогонь, що обстежувати мережі неможливо. Наразі триває підготовка до масових ремонтів", – зазначає пресслужба.

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Окрім цього, зазначається, що за добу клієнти "Нафтогазу" збільшили споживання блакитного палива на 5,4%.

Наступний опалювальний сезон

Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв раніше розповів, що до наступного опалювального сезону Україні доведеться шукати альтернативні джерела енергії.

Також Коболєв пропонує подумати про те, як можна скоротити споживання блакитного палива. Якщо це зробити, то українці зможуть майже повністю закрити свої потреби газом власного видобутку, а частину, яку бракує, можна докупити.

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Для цього до питання повинна серйозно підійти місцева влада, наприклад, не опалювати зайві приміщення або зменшити нормативи опалення.

"Сьогодні" також писали, чому "Нафтогаз" продовжує надсилати платіжки українцям із зруйнованим житлом, та розповідали, на скільки компанія відклала перехід на нові платіжки.