Окупанти продовжують розкрадати Україну – що вивезли до РФ цього разу

Окупанти продовжують красти український метал / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Вже другий корабель, завантажений краденим українським металом із Маріуполя, прибув до Ростова-на-Дону.
Про це повідомляють росЗМІ.
"Друге судно доставило метал із Маріуполя до Ростова-на-Дону. Судно було навантажене листовим металом. На день раніше митники Ростова-на-Дону помістили металопродукцію з першого судна, яке прибуло з Маріуполя, на тимчасове зберігання в зону контролю", – сказано в повідомленні.
Крадіжка металу з Маріуполя.
Компанія Метінвест раніше заявила, що російські окупанти збираються вкрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча, що є міжнародним злочином.
Пізніше комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь звернулися до Офісу Генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам.
Експерти закликають владу максимально документувати всі випадки, пов'язані з крадіжкою української зернової та металургійної продукції. Це необхідно, щоб залучити відповідальних до міжнародних судів.
"Сьогодні" раніше писали, яку роль в українській економіці відіграють ці галузі і розповідали, як росіяни визнали, що крадуть українське зерно та метал.