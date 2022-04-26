Підтримку світу треба конвертувати: як владі вберегти українську економіку

Ключовою проблемою для експорту є блокування портів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська влада має домогтися скасування обмежень на український імпорт у світі та забезпечити відшкодування ПДВ експортерам, яке заморозили у січні через відсутність доступу до 20% оборотних коштів.

Таку думку озвучив народний депутат Дмитро Кисилевський в інтерв’ю виданню ГМК Центр.

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Нардеп переконаний, що це допоможе забезпечити розвиток української економіки і зараз для цього будуть сприятливі умови.

"Звісно, постачання зброї, фінансова допомога та санкції проти агресора наразі важливіші, але після перемоги відновлення експорту матиме критичне значення для нас", – підкреслив Кисилевський.

Він зазначив, що політичну прихильність до України більшості країн світу можна й треба конвертувати в інструменти економічної підтримки, наприклад, скасування торговельних обмежень на зовнішніх ринках.

Логістичні проблеми

Однією з головних проблем, за переконанням народного депутата, є блокування морських портів України в Чорному морі. Майже 60% українського експорту традиційно здійснюється саме через них.

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Влада має максимально ефективно використовувати наявні ресурси, щоб реорганізувати ланцюги постачання і логістики, а також правильно планувати. І режим воєнного стану дає їй достатньо повноважень для цього.

"Вдалий приклад – програма переміщення підприємств до безпечних регіонів. Зараз переміщено вже близько 400 підприємств. Невдалий приклад – неповернення ПДВ експортерам", – наголосив Кисилевський.

Як відомо, Велика Британія скасувала імпортні мита для товарів з України. Водночас США досі не зняли загороджувальні мита для української сталі, що значно знижує можливості українських імпортерів працювати з цією країною.

Робота підприємств в умовах війни

Великі промислові підприємства стараються адаптуватися до нових реалій і відновлюють роботу, де це можливо. Нещодавно частково запрацювали потужності Запоріжсталі, Запоріжкоксу, Запоріжвогнетриву. Деякі компанії розширюють свою географію та перевозять потужності на захід України, де відкривають нові виробництва.

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Водночас компанії-представники Європейської бізнес-асоціації закликали українську владу відновити відшкодування ПДВ для українських виробників. Якщо цього не зробити, в перспективі може зупинитися експорт та приплив валюти до бюджету.

Раніше економіст розповів "Сьогодні", як зупинка Азовсталі й ММКІ вплине на економіку України. Дізнайтеся також, що відбувається з українськими металургійними підприємствами під час війни.