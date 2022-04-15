Польща відмовилася від російського вугілля— як це вплине на агресора

Закон про заборону імпорту вугілля з РФ підписав президент Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща запроваджує ембарго на вугілля Росії.

Відповідний закон підписав президент країни Анджей Дуда.

Реклама

Закон забороняє ввезення на територію Республіки Польща та транзит через її територію вугілля і коксу, а також передбачає можливість заморожувати активи осіб, які підтримали російську агресію.

Польща першою відмовиться від газу агресора

Польща готова подати приклад іншим країнам і першою відмовитись від блакитного палива агресора. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський в інтерв'ю Berliner Zeitung.

"Навіть якщо таке рішення не буде прийнято Євросоюзом, ми самі приймемо його протягом декількох місяців, щоб подати гарний приклад і спонукати інші країни вчинити так само... Тільки спільне рішення європейських держав має сенс", – сказав Шинковський.

Реклама

Нагадаємо, що Польща раніше вже вирішила не продовжувати контракт на постачання газу з "Газпромом". Термін його дії закінчується наприкінці 2022 року. Проте тепер стало відомо, що заборону на російський газ можуть запровадити раніше.

Раніше ми писали, що основним постачальником газу в Італію може стати Алжир. Він повністю замінить агресора, якщо збільшить експорт палива на 9-10 млрд куб. м на рік до кінця 2022 року.

Також ми розповідали, що Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.