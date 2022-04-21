Втрати будуть суттєвими: як зупинка Азовсталі й ММКІ вплине на економіку України

Маріупольські металургійні комбінати є важливою складовою для українського ВВП / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Експорт сталі з України, при цінах від 600 до 1200 доларів за тонну, може знизитись на 8,2 млн тонн або на 5-10 млрд доларів на рік.

Як пояснив економіст і соціальний філософ Олексій Білязе в блозі для "Сьогодні", таким є наслідок зупинки Азовсталі та Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Реклама

Для української економіки та металургії 2020 рік був невдалим через пандемію, низькі ціни на ресурси та високий курс гривні. Однак, відповідно до звітів, тоді:

Азовсталь створила 0,19% ВВП України і посприяла створенню ще 1,02%;

ММКІ у 2020 році створив 0,24% ВВП та посприяв створенню ще 1,6%.

Втрата комбінатів для української економіки призведе до втрати 3,05% ВВП. Прямі втрати – це 0,43% і непрямі – 2,62%.

У 2021 році суттєво зросли ціни на сталь, тож Азовсталь і ММКІ зробили прогнозований внесок у ВВП України на рівні 0,3% та 0,5% відповідно. Непрямий внесок становив 1,25% та 2%. За цими даними, втрата підприємств у Маріуполі тотожна втраті майже 4% ВВП для України.

Реклама

Робота металургійних підприємств

Попри війну, низка металургійних гігантів потрохи відновлює роботу – це Запоріжсталь, Запоріжкокс, Запоріжвогнетрив. Нещодавно в Україні знову почали виплавку чавуну.

"За всю історію комбінату його зупиняли та запускали лише один раз – після Другої світової війни. У процесі запуску найвідповідальніша й найскладніша операція – це перший випуск чавуну. Ми його спочатку відкрили на печі №4, потім на печі №3", – розповів майстер ДП №3 Сергій Москальов із Запоріжсталі.

Водночас представники Європейської бізнес-асоціації закликали українську владу відновити відшкодування ПДВ. Якщо цього не зробити, в перспективі може зупинитися експорт та приплив валюти до бюджету.

Реклама

Раніше ми писали, що у світі рекордно злетіли ціни на золото і продовжують змінюватися, залежно від геополітичної ситуації. А в Європі тим часом зріс попит на український метал.