Зрада близько? Європа продовжить фінансувати Росію в обхід санкціям

Схема дозволить купувати газ в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ЄС підтвердили схему, суть якої полягає в закупівлі газу в Росії в обхід санкціям. При цьому наголошується, що імпортери не можуть виходити за межі вказівок Європейської комісії.

Про це повідомив представник Єврокомісії, передає Reuters.

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За його словами, для цього імпортерам потрібно:

відкрити банківський рахунок у валюті контракту з "Газпромом";

зробити платіж на цей банківський рахунок у валюті контракту;

зробити заяву про те, що вони виконали свої договірні зобов'язання.

При цьому представник наголосив, що це не остання схема і доцільно було б вигадати ще щось для легального способу обходу обмежень.