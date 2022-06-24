РФ ховається заради нафти? Агресора викрили на новій схемі обходу санкцій

Як Росія постачає Заходу нафту навіть під час дії санкцій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні,

Західні санкції нещодавно обмежили постачання сирої нафти з РФ. Однак найбільша російська судноплавна компанія "Совкомфлот" і далі відправляє свої танкери до портів Європи. Попри те, що на багатьох з них вимкнули трекери стеження в океані, розслідувачам все одно вдалось виявити деякі з них в європейських портах під чужими прапорами.

Детально про схему обходу західних санкцій російським агресором повідомили у "Проєкті з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP).

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Танкери "Совкомфлоту" перевозять нафту на сотні мільйонів доларів

Команда розслідувачів виявила, що понад 18 нафтових танкерів підсанкційної російської компанії протягом останніх місяців, коли обмеження Заходу вже починали діяти, входили у Світовий океан. Їхнє переміщення можна відстежувати в реальному часі на спеціальному сайті в інтернеті.

За даними OCCRP, кожен із цих танкерів в середньому перевозить пального на суму понад 240 млн дол.

Проте коли вже санкції повністю набули чинності у травні, багато з цих суден вимкнули трекери відстеження, аби ніхто не знав їхнього розташування. Крім того, вони ходять під прапорами інших країн, зокрема Ліберії. Фахівці кажуть, що Ліберія є морським податковим притулком і використовується як зручний прапор для суден.

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"Совкомфлот" і оператори цих портів уникли введення санкцій, оскільки судна ходять під ліберійськими прапорами, а компанія веде операції через дочірні компанії на Кіпрі та в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Дочірня компанія "Совкомфлоту", яка безпосередньо володіє суднами, також базується в ОАЕ, хоча і належить російській державі", – йдеться в повідомленні.

Та все ж деякі залишили увімкненою систему відстеження, тому ще на початку травня розслідувачам вдалося зафіксувати один з них, який прямував у бік США. Згодом його перенаправили до Південної Америки та перейменували.

"OCCRP відстежила щонайменше п'ять інших, які нещодавно прибули з портів в Італії, Данії та Нідерландах, або були на шляху до них або ж у самих портах навіть після того, як санкції ЄС набули повної сили", – зазначають у матеріалі.

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При цьому, хто купує підсанкційну нафту, невідомо.

Економіст і засновник мережі Tax Justice Network Джон Крістенсен зазначив, що у Росії зараз немає справжніх економічних зв'язків, і такі маневри є нічим іншим, як спроби обійти санкції.

"Використання Росією секретних юрисдикцій, з якими вона не має справжніх економічних зв'язків, є грою в хованки. Розмістивши свій бізнес з перевезення енергії в трьох юрисдикціях, які працюють разом (ОАЕ, Кіпр і Ліберія) "Совкомфлот" обійшов санкції",– зауважив Крістенсен.

РФ заробляє рекордні суми від експорту нафти

Раніше ми розповідали, що ЄС і США поки не вдалося скоротити прибуток РФ від експорту нафти. Водночас головними покупцями кривавого чорного золота стали Індія та Китай.

Вони скуповують російську нафту за великими знижками, але через те, що у світі спостерігається глобальне зростання цін на енергоносії, зараз агресор заробляє на експорті чорного золота ще більше, ніж на початку повномасштабної війни з Україною.

"Сьогодні" також писали, чому в Німеччині оголосили режим тривоги, та до чого тут Росія. Читайте і про те, як можуть переобладнати нафтопровід "Дружба".