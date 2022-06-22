РФ заробляє рекордні суми від експорту нафти – хто годує Путіна

Розповідаємо, хто дає агресору ресурси, щоб продовжувати кровопролитну війну

Росія отримає рекордний прибуток з продажу нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЄС і США поки що не вдалося скоротити прибуток Росії від експорту нафти. Головними покупцями кривавого чорного золота стали Індія та Китай.

Про це говорить аналітик Віктор Катона, пише The New York Times.

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За даними видання, ці країни скуповують російську нафту за великими знижками, але через те, що у світі спостерігається глобальне зростання цін на енергоносії, зараз агресор заробляє на експорті чорного золота ще більше, ніж на початок повномасштабної війни.

"Азія врятувала видобуток нафти в Росії", – каже аналітик і наголошує, що продаж нафти та газу все ще підтримує Кремль та російську армію на плаву.

Як купують російську нафту?

За даними аналітичної компанії Rystad Energy, постачання російської нафти до Європи з березня по травень впало на 554 тис. барелів на день.

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А ось азіатські НПЗ збільшили свої закупівлі кремлівських ресурсів на 503 тис. барелів на день, тобто по суті, практично на той же обсяг.

Наприклад, у травні імпорт російської нафти в Китай виріс на 28% у порівнянні з попереднім місяцем. Таким чином він досяг рекордного рівня і РФ навіть випередила Саудівську Аравію, як найбільшого постачальника в КНР.

Тим часом не відстає і Індія, країна отримує понад 760 тис. барелів на день.

"Хоча Росія продає нафту з великою знижкою через ризики, пов'язані з санкціями, зростання цін на енергоносії компенсувало це. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у травні Росія отримала на $1,7 млрд. більше, ніж у квітні", – пише The New York Times.

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За оцінками Міністерства фінансів Росії, скарбниця агресора має і в червні отримати на цілих 6 мільярдів доларів більше від енергоекспорту, ніж очікувалося.

Ціни на нафту

У середу, 22 червня, вартість чорного золота у світі впала більше, ніж на 6 дол. за барель.

На думку експертів, це пов'язано із вимогою Байдена тимчасово скасувати федеральний податок на бензин.

Наприклад, вартість ф'ючерсів на американську нафту WTI впала на 5,98 дол. 103,54 дол. за барель, а нафта Brent подешевшала на 5,67 дол. (4,95%) – до 108,98 дол. за барель.

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