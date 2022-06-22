Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС ⚠ Росія погрожує Литві 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

РФ заробляє рекордні суми від експорту нафти – хто годує Путіна

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 червня, 15:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, хто дає агресору ресурси, щоб продовжувати кровопролитну війну
Росія отримає рекордний прибуток з продажу нафти
Росія отримає рекордний прибуток з продажу нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЄС і США поки що не вдалося скоротити прибуток Росії від експорту нафти. Головними покупцями кривавого чорного золота стали Індія та Китай.

Про це говорить аналітик Віктор Катона, пише The New York Times.

Реклама

За даними видання, ці країни скуповують російську нафту за великими знижками, але через те, що у світі спостерігається глобальне зростання цін на енергоносії, зараз агресор заробляє на експорті чорного золота ще більше, ніж на початок повномасштабної війни.

"Азія врятувала видобуток нафти в Росії", – каже аналітик і наголошує, що продаж нафти та газу все ще підтримує Кремль та російську армію на плаву.

Як купують російську нафту?

За даними аналітичної компанії Rystad Energy, постачання російської нафти до Європи з березня по травень впало на 554 тис. барелів на день.

Реклама

А ось азіатські НПЗ збільшили свої закупівлі кремлівських ресурсів на 503 тис. барелів на день, тобто по суті, практично на той же обсяг.

Наприклад, у травні імпорт російської нафти в Китай виріс на 28% у порівнянні з попереднім місяцем. Таким чином він досяг рекордного рівня і РФ навіть випередила Саудівську Аравію, як найбільшого постачальника в КНР.
Тим часом не відстає і Індія, країна отримує понад 760 тис. барелів на день.

"Хоча Росія продає нафту з великою знижкою через ризики, пов'язані з санкціями, зростання цін на енергоносії компенсувало це. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у травні Росія отримала на $1,7 млрд. більше, ніж у квітні", – пише The New York Times.

Реклама

За оцінками Міністерства фінансів Росії, скарбниця агресора має і в червні отримати на цілих 6 мільярдів доларів більше від енергоекспорту, ніж очікувалося.

Ціни на нафту

У середу, 22 червня, вартість чорного золота у світі впала більше, ніж на 6 дол. за барель.

На думку експертів, це пов'язано із вимогою Байдена тимчасово скасувати федеральний податок на бензин.

Наприклад, вартість ф'ючерсів на американську нафту WTI впала на 5,98 дол. 103,54 дол. за барель, а нафта Brent подешевшала на 5,67 дол. (4,95%) – до 108,98 дол. за барель.

"Сьогодны" раніше писали, яку лазівку в законах знайшла компанія "Газпром нафта" та розповідали, як можуть переобладнати нафтопровід "Дружба".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти