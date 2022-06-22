Вартість нафти падає швидкими темпами: до чого тут США

Розповідаємо, як США вплинули на коригування цін нафти Brent та WTI

Що відбувається з цінами на нафту 22 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти впала більш ніж на 6 дол. за барель. Експерти повʼязують це з вимогами президента США Байдена тимчасово скасувати федеральний податок на бензин.

Про це інформує Reuters.

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Зокрема, станом на 7:18 за Гринвічем ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 5,98 дол. (5,46%) – до 103,54 дол. за барель, Brent подешевшала на 5,67 дол. (4,95%) – до 108,98 дол. за барель.

Ситуація на біржі показує, що станом на 11:50 за київським часом ціни на WTI становили 104,72 дол. за барель, а Brent — 110,18 дол.

Динаміка цін на нафту WTI 21-22 червня / Фото: Investing.com

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Динаміка цін на нафту Brent 21-22 червня / Фото: Investing.com

Чому вартість нафти впала?

США, які є найбільшим споживачем нафти у світі, намагаються подолати різкий стрибок цін на бензин та інфляцію. 22 червня президент Джо Байден виступить із закликом тимчасово скасувати федеральний податок на бензин у розмірі 18,4 цента за галон.

Представники семи нафтових компаній мають зустрітися з Байденом у четвер, 23 червня, під тиском Білого дому, щоб знизити ціни на паливо, оскільки вони отримують рекордні прибутки.

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Що буде з вартістю нафти до кінця року?

У третьому кварталі 2022 року прогнозують подорожчання еталонної марки нафти Brent, яку видобувають у Північному морі.

Як повідомляє Bloomberg, за оцінками інвестиційної компанії Goldman Sachs, середня ціна за барель сягне 135 доларів, а пікова вартість може становити 140 доларів за барель.

Фахівці пояснюють можливе зростання цін на нафту підвищенням попиту та необхідністю відновити запаси на світовому ринку. Підставами для цього стало скорочення видобутку в РФ та відновлення споживання в Китаї.

Світові запаси нафти на 75 мільйонів барелів нижчі, ніж очікувалося раніше, а світовий дефіцит оцінюється в середньому в 400 тис. барелів на добу в третьому кварталі 2022 року. Очікується також, що видобуток нафти в Росії зменшиться ще більше через заборону імпорту з боку Заходу – це мінус мільйон барелів на добу до кінця року.

Раніше ми розповідали, що США можуть дозволити, щоб на світові ринки надходило більше нафти з Ірану, навіть без відновлення ядерної угоди 2015 року. Упродовж 2022 року країна поступово нарощувала експорт ресурсу в Китай.

Також ми аналізували, як змінювалась вартість нафти з початку війни на території України.