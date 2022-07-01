Росія більше не є головним постачальником газу в ЄС: хто кинув виклик Кремлю

"Газпром" скорочує постачання блакитного палива до ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Росія скорочує постачання газу до Європи, що дозволило США вперше в історії стати головним постачальником блакитного палива для країн ЄС.
Про це повідомив у своєму мікроблозі на Twitter виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.
За його словами, зараз обсяги постачання блакитного палива зі Сполучених Штатів Америки навіть вищі, ніж з країни-агресора.
"Нещодавнє різке скорочення Росією постачання природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше газу через ЗПГ зі США, ніж трубопроводом з Росії. Падіння російської пропозиції вимагає зусиль щодо зниження попиту в ЄС, щоб підготуватися до суворої зими", – йдеться у його повідомленні.
Європа без російського газу
Ситуація з повним відключенням газу вже не здається такою неймовірною, тому країнам уже потрібно готуватися до такого ризику.
При цьому Євросоюз може повністю замінити газ з Росії за три роки. Через відмову від блакитного палива насамперед постраждають Чехія, Угорщина та Словаччина.
У менш уразливому становищі у разі припинення постачання газу виявляться Болгарія, Латвія, Словенія, Хорватія та Естонія — країни мають план щодо альтернативних постачань.
"Сьогодні" раніше вже писали про різкий пік акцій газової компанії з Росії, і розповідали, як Росія впливає на зростання цін на газ у Європі.