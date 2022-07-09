Росія здається? Чому в Кремлі обіцяють ЄС більше газу "Північним потоком"

Росія домовляється з ЄС щодо газової турбіни для "Північного потоку" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кремль пообіцяв збільшити постачання газу до Європи, якщо РФ повернуть турбіну для газопроводу "Північний потік-1", яка зараз знаходиться в Канаді.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Турбіну побудувала німецька компанією Siemens Energy Canada, зараз її ремонтують на заводах компанії в канадському Монреалі. Але повернути її до РФ неможливо через санкції, які Канада запровадила після нападу Росії на Україну. Ці санкції забороняють експорт певних товарів та технологій до Росії, включаючи турбіну.

Нині ж уряди Канади та Німеччини майже домовилися повернути газову турбіну Росії. У Москві раніше заявляли, що відсутність турбіни стала причиною для скорочення поставок блакитного палива країнам ЄС.

Новий шантаж Кремля

Тим часом у Міністерстві економіки України впевнені, що Росія не відновить постачання газу в Європу, а просто шантажує ЄС, щоб отримати назад свою турбіну.

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Так, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, зараз уряд Росії бреше про те, що без турбіни Siemens газопровід "Північний потік-1" не працюватиме на повну потужність.

"Це абсолютний шантаж, бо там 8 турбін, а сьогодні працюють лише 3. Це абсолютно не пов'язано з тією турбіною, яка знаходиться у Канаді", – заявив Герман Галущенко.

"Сьогодні" раніше вже писали, що Україна зажадала від Канади не повертати турбіну для російського обхідного газопроводу "Північний потік-1" після ремонту. Також ми розповідали, чому "Північний потік-1" потрібно негайно зупинити.