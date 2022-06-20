Санкції не проблема? Кому Кремль продає нафту у рекордних об'ємах

Куди Росія масово збуває свою нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабний напад РФ на Україну багато країн світу почали відмовлятися від ресурсів агресора та запроваджувати ембарго на російську нафту. Однак досі є ті, хто, навпаки, нарощує імпорт з Росії, попри всі обмеження і санкції Заходу.

Як повідомляє Reuters, у травні 2022 року імпорт сирої нафти з РФ до Китаю зріс на 55% у річному вимірі. І це є рекордом. За яких умов це сталося?

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Що не взяли інші, Китай взяв зі знижкою

Відповідно до даних, які оприлюднило Головне митне управління Китаю, у травні в країну ввезли 8,42 млн тонн російської нафти. Це стосується і поставок трубопроводом Східний Сибір – Тихий океан, і морських поставок з європейських та далекосхідних портів РФ.

Це еквівалентно близько 1,98 млн барелів на добу. Місяцем раніше, у квітні, за добу в Китай постачали лише 1,59 млн барелів, на 25% менше, ніж у травні.

Усе це призвело до того, що Російська Федерація стала основним імпортером нафти до Китаю, потіснивши Саудівську Аравію на 2 місце. Показники імпорту ресурсу з Саудівської Аравії, згідно зі звітом митниці, у травні були такими: 7,82 млн тонн, або 1,84 млн барелів на добу.

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"Дані, які показують, що Росія повернула перше місце в рейтингу постачальників Китаю, найбільшого світового імпортера сирої нафти, після 19 місяців розриву, свідчать, що Москва може знайти покупців на свою нафту, попри західні санкції, хоча їй і доводиться знизити ціни", – йдеться у повідомленні.

Загалом попит на нафту в Китаї зменшився через сповільнення економіки, а також через наслідки COVID-19, однак провідні імпортери активізували закупівлі дешевого російського ресурсу.

Збільшила закупівлі у РФ і Індія

Як ми писали раніше, Індія протягом червня різко збільшила купівлю дешевої російської нафти та вугілля, яке пропонують зі знижками 30%. Пояснює вона це тим, що раптова зупинка імпорту сировини нібито підвищить світові ціни та зашкодить споживачам.

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Неофіційні дані говорять, що за період з 27 травня до 15 червня закупівлі вугілля та супутніх продуктів зросли більш ніж ушестеро порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 331,17 млн дол.

Індійські масові закупівлі російського вугілля тривають і очікується, що імпорт у червні буде найбільшим за щонайменше 7,5 року, свідчать дані відстеження суден Refinitiv Eikon.

"Сьогодні" розповідали також, яка країна більше не зможе отримувати російську нафту жодним з існуючих шляхів, та чому "Газпром" не постачатиме газ по "Турецькому потоку".