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Російської нафти не буде: чим обернулися санкції для одної з країн ЄС

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 червня, 09:09
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Розповідаємо, яка країна Євросоюзу через шостий пакет санкцій залишиться без російського ресурсу
Сербія залишиться без російської нафти
Сербія залишиться без російської нафти / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

На початку червня Рада ЄС затвердила шостий пакет санкцій проти РФ, який включає в себе часткову заборону на російську нафту. Зокрема, забороняється купувати сиру нафту і нафтопродукти з Росії, що доставляються до країн ЄС морем.

Так, у Міністерстві гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії повідомили, що з такими умовами нафтова промисловість країни взагалі втратить можливість постачати нафту агресора. Про це передає N1.

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Що зміниться для Сербії

Раніше російська нафта постачалася до країни Адріатичним нафтопроводом (JANAF). Однак через те, що санкції забороняють постачати цей ресурс морем, Сербія повністю залишиться без нафти РФ.

"Новий пакет санкцій забороняє постачання російської сирої нафти через будь-який порт, морським шляхом, а Сербія імпортує сиру нафту, яка доставляється танкерами в порт Омішаль (в Хорватії)", – ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Сербія буде не єдиною країною ЄС, яка зіткнеться з подібними проблемами у пошуку нових джерел нафти. Однак вихід є, і він полягає в тому, що країна планує закуповувати будь-які інші види сирої нафти, окрім продукту російського агресора.

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Раніше Сербія вже закуповувала нафту в Іраку та інших країнах. Та проблема, яка може ускладнити домовленості про нові постачання, – це підвищений попит на такі джерела.

"Одним із очікуваних наслідків нового пакету санкцій ЄС є тиск на попит, тому що інші країни також будуть шукати альтернативи імпорту нафти з Росії", – йдеться у повідомленні.

Тим не менше, в міністерстві наголошують, що зараз Сербія працює над тим, аби вирішити не лише проблему постачання і нових джерел, а і збільшенням запасів сирої нафти, що убезпечить країну від перебоїв на ринку.

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Росія зазнає великих збитків

"Сьогодні" розповідали раніше, що за даними агентства Fitch Ratings, енергосектор РФ зазнає суттєвих втрат від шостого пакета санкцій.

Західні компанії не захочуть купувати продукцію в агресора, також ускладниться логістика. Тож на світовий ринок щодоби експортуватимуть на 2-3 млн барелів російської нафти менше – це майже чверть від усього обсягу видобутих ресурсів у Росії.

Водночас європейці купуватимуть більше продукції з Саудівської Аравії та ОАЕ, Африки й США, а РФ поступово переорієнтовує ринок збуту на Індію та Китай. Додатково ускладнити життя російським компаніям може обмеження страхування вантажів – такі санкції планують запровадити в ЄС і Великій Британії.

Раніше "Сьогодні" писали, що російська "Татнафта" втратила все в Україні, а також розповідали, який нафтовий гігант збільшить видобуток сировини.

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