Shell видобуватиме газ в Австралії: що відомо про проєкт Crux

Нафтогазовий гігант інвестує у видобуток СПГ в Австралії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Представництво британської корпорації Shell в Австралії – Shell Australia – об’єднало зусилля із SGH Energy та вирішило інвестувати в розробку нового родовища природного газу.

Як повідомили на сайті компанії, родовище Crux розташоване біля узбережжя Західної Австралії.

Реклама

Видобутий ресурс постачатимуть на плавучу платформу Prelude FLNG. За словами представника корпорації Ваеля Савана, проєкт є важливою частиною інтегрованого газового портфеля Shell.

"Природний газ від Crux відіграватиме ключову роль у допомозі азійським клієнтам перейти від вугілля до газу як палива, що згоряє чистіше", – наголосив він.

Crux матиме можливість постачати на установку Prelude FLNG до 550 мільйонів стандартних кубічних футів газу на добу.

Реклама

Задовольнятимуть світовий попит

Фахівці на ринку відзначають, що у світі зростає попит на зріджений природний газ. Завдяки видобутку енергоносіїв з нового родовища, сподіваються його задовольнити. До того ж енергетичний ринок поступово переходить до зниження викидів вуглецю, а постачання ЗПГ буде більш безпечним.

Завдяки проєкту Crux розвиватиметься і регіональна економіка в Австралії, з’являться нові робочі місця та спеціалізоване навчання. Витрати на розробку будуть досить низькими, оскільки вже є готова інфраструктура – Prelude FLNG.

Для початку планують пробурити п’ять свердловин, звідки постачатимуть ресурс до платформи. Саме з Prelude дистанційно, за 160 км від родовища, керуватимуть усім процесом.

Реклама

Вихід Shell із Росії

Нещодавно у Shell вирішили продати ще більше своїх активів у РФ. Мовиться про частку корпорації у великому російському заводі з виготовлення скрапленого природного газу.

Перепродати активи британці намагаються індійським енергетичним компаніям ONGC Videsh і Gail (GAIL.NS). Наразі тривають перемовини, але на тлі здешевшання бізнесу в Росії, азійська країна готова інвестувати у вигоду для себе.

Раніше уряд Індії просив державні енергетичні компанії оцінити можливість купівлі російських активів у європейських компаній, зокрема British Petroleum (BP).

Всередині травня Shell знайшла покупця на мережу своїх заправок у Росії: 411 АЗС і завод мастильних матеріалів у Тверській області викупила компанія "Лукойл". Раніше компанія також відмовилась від інвестицій у всі спільні з РФ проєкти, зокрема "Північний потік-2" та "Сахалін-2".