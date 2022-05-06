Shell готується продати мережу своїх заправок в Росії – хто може викупити

Світовий гігант збуває весь свій бізнес в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно в російському офісі Shell оголосили про продаж автозаправного бізнесу.

Як пише Forbes, договір ще не підписали, тривають переговори щодо умов купівлі-продажу.

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Shell готова віддати свої заправки за умови, що працівникам збережуть зарплати до кінця 2022 року. Найімовірніше, мережу АЗС придбає "Лукойл", хоч офіційно в компанії цього не підтвердили.

Мережа в РФ

Загалом Shell за час своєї діяльності в Росії розгорнула понад 370 заправок у 28 містах. Частиною володіє безпосередньо британська компанія, решта працюють під брендом за франшизою.

Менеджери корпорації зауважили, що стан бізнесу автозаправок в РФ досить "непростий". Виробництво нафтопродуктів падає, тож великі гравці можуть викупити мережу лише за вигідною для себе ціною.

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За попередньою інформацією, окрім мережі АЗС, Shell планує також продати й свій завод, на якому виробляли мастильні матеріали. Втім ТОВ "Шелл нефть" має й чимало кредитів – на 9 млрд рублів (3,9 млрд грн), які дістануться наступному власнику.

Вихід Shell з Росії

Про наміри зупинити діяльність усіх своїх бізнесів у Росії компанія Shell заявили ще на початку березня. Такі дії стали реакцією світу на вторгнення агресора в Україну та міжнародних економічних санкцій.Згодом нафтовий гігант вирішив не купувати експортовану з Росії нафти та змішані з нею продукти.

"Shell не продовжуватиме довгострокові контракти на російську нафту, якщо тільки це не передбачено урядом напряму, але все ще юридично зобов'язана приймати поставки нафти, купленої за контрактами, які були підписані до вторгнення (Росії в Україну – ред.)", – пояснили в компанії.

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Корпорація також поступово відмовляється від усіх інвестиційних проєктів, які здійснювала в Росії та з російськими компаніями, зокрема "Газпромом". Мовиться як про частку Shell в "Північному потоці-2", так і про "Сахалін-2. Внаслідок виходу з російського ринку, нафтогазовий гігант втратив майже 4 млрд доларів.

Раніше ми розповідали, хто має намір викупити частку Shell у нафтогазовому проєкті "Сахалін-2", а також, що компанія планує перейти на відновлювану енергетику.