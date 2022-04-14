Стимул для промисловості: українські металургійні гіганти відновлюють роботу

Металургійні підприємства частково виводять з консервації / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Великі металургійні компанії України, після місяця простою через війну, знову збираються запустити.

Як повідомило видання The Wall Street Journal, перезапускають свої потужності компанії групи Метінвест і ArcelorMittal, попри ряд логістичних проблем.

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Перезапуск металургійних гігантів є довгоочікуваним стимулом для української промисловості, яка зазнала великих втрат внаслідок російського вторгнення. Із метою безпеки та через труднощі з поставками й експортом продукції, сталеливарна промисловість була законсервована.

Потужності знову в роботі

Зараз потужності частково відновлюють роботу. Метінвест запустила дві з чотирьох доменних печей на комбінаті "Запоріжсталь". Однак потужності в Маріуполі та Авдіївці зазнали збитків через бойові дії.

"Доки активна фаза російської військової агресії не припиниться, а надійні канали зв’язку із заводами не відновляться, оцінити масштаби втрат неможливо", – зауважили в Метінвесті.

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Окрім цього, в Кривому Розі запрацювала доменна піч ArcelorMittal, до 2 травня планують запустити в роботу домну №8. Компанія планує до середини наступного місяця відновити експорт залізорудного концентрату.

Війна в Україні вплинула не просто на промисловий сектор, а на ситуацію в світі. У Європі за останній місяць на 43% піднялася ціна на гарячекатані рулони. За метричну тонну тепер просять по 1348 євро замість 943 євро станом на 24 лютого.

Промисловість стає на воєнні рейки

Великі промислові підприємства України частково відновлюють роботу. Особливо це помітно в Запоріжжі, де в роботі вже частина потужностей "Запоріжсталі", "Запоріжвогнетриву" і "Запоріжкоксу".

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Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею, – наголосив гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Компанії також перевозять на захід країни та запускають альтернативні потужності. Днями запрацювали нові виробництва машинобудівної компанії Corum Group у Хмельницькій та Волинській областях. За словами гендиректора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, робота машинобудівників допоможе забезпечити безперебійну роботу вугільних підприємств, відтак українці матимуть світло й тепло в будинках.

Раніше ми розповідали, що криворізькі промислові підприємства беруть активну участь в підтримці економіки регіону та надають матеріали й техніку для будівництва фортифікаційних споруд Збройним силам України.

Водночас представники Європейської бізнес-асоціації закликали українську владу відновити відшкодування ПДВ. Якщо цього не зробити, в перспективі може зупинитися експорт та притік валюти до бюджету.