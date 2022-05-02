Прихильники Путіна в дії: одна з країн ЄС проти відмови від російської нафти

В Європі тривають дискусії щодо ембарго на російську нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Країни Євросоюзу серйозно налаштовані відмовитися від закупівлі російської нафти, але Угорщина планує накласти вето на цей пакет санкцій.

Як повідомило видання Bloomberg з посиланням на прем’єра Угорщини Віктора Орбана, країна може піти на цей крок, якщо Будапешту заборонять імпортувати енергоносії з Росії.

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У Європі планували поступово вводити різні обмеження щодо російської нафти. Повністю відмовитися від ресурсу з РФ мали намір до кінця 2022 року.

Водночас угорський уряд переконаний, що таке рішення завдасть серйозної шкоди економіці країни, якщо та буде без російської нафти й газу. По суті, Угорщина дуже залежна від енергетики Росії. А для ухвалення рішення в ЄС потрібна одностайність.

2 травня в Брюсселі тривають перемовини міністрів енергетики країн Євросоюзу щодо санкцій на російську нафту. У порядку денному також обговорення вимог Росії розраховуватися за газ в рублях.

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Рублева оплата

Після накладених на Росію жорстких економічних санкцій Заходу у Кремлі вирішили змусити країни Європи платити за отриманий природний газ в рублях. Більшість країн відмовилися та наголосили, що не погодяться на шантаж, оскільки такі умови не прописані в контрактах.

Єдиною країною, яка відкрито підтримала вимоги Путіна, була Угорщина. Експерти переконані, що угорська влада має свою вигоду в цьому питанні, оскільки енергетично залежна від Росії.

Навіть Німеччина вирішила відмовитися від російського гачка й поступово перейти з російського блакитного палива на альтернативи. Окрім цього, віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек заявив, що Німеччина не блокуватиме ембарго ЄС на нафту з Росії.

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Шантаж "Газпрому"

У відповідь на непокору газовий монополіст РФ почав відключати країни від системи. Першими листи про відключення отримали Польща і Болгарія, яким перекрили блакитне паливо з Росії того ж дня.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що у такий спосіб "Газпром" порушив контрактні умови. Якщо поляки подадуть до суду, то обов’язково переможуть і російська сторона в будь-якому разі буде в програші.

Експерт додав, що якщо частка вугілля на польському ринку є дуже суттєвою і становить понад 50%, то частка російського газу не така критична. Поляки вже збудували величезний LNG-термінал і отримують скраплений газ з Америки. Для Болгарії Росія також не є монопольним постачальником, країна отримує газ Трансадріатичним газопроводом з Азербайджану.

Самі росіяни також усвідомлюють масштаб проблеми й називають російську нафту токсичною. Відповідну думку висловив російський експерт Інституту енергетики та фінансів, який зазначив, що проти енергетичних компаній, з одного боку, наклали санкції, з іншого боку – з ринку виходять міжнародні гіганти зразка BP та SHELL.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що окрім Білорусі та Угорщини, Росію на міжнародній арені підтримують Китай, Індія та Венесуела і пояснювали, чому вони це роблять.