Транзит російського газу можуть зупинити миттєво – що для цього потрібно

Україна може припинити транзит російського газу миттєво / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Рішення про зупинку транзиту російського газу через українську територію до ЄС буде ухвалене лише спільно з країнами Європи.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
"Якщо Європа вирішить, що зараз цього зробити не можна, то транзит територією України буде продовжуватись. Транзит російського газу до Європи – серед іншого є питанням європейських країн, а з ними ми хочемо співпрацювати цивілізовано і прогнозовано", – сказав голова комітету ВР.
Герус також наголосив, що Україна чекає рішення від ЄС щодо обмеження закупівлі та використання російського газу.
Усім готуватись до відключення?
Росія все активніше зменшує постачання газу в ЄС, пояснюючи це різними причинами. Однак, на думку старшого наукового співробітника Інституту міжнародної економіки Петерсона Джеффрі Шотта, ситуація з повним відключенням газу вже не здається такою неймовірною і країнам варто до неї готуватися.
Брак російського ресурсу можна компенсувати, вважає Шотт, зокрема завдяки збільшенню імпорту ЗПГ, а також:
- збільшенню постачання з Норвегії;
- збільшенню постачання з Алжиру;
- переходу на вугілля;
- заходам заощадження.
"Сьогодні" писали, чому країни Європейського Союзу поки що не готові до обговорення обмежень цін на російський газ і як Україна може врятувати Європу від газової кризи наступного опалювального сезону.