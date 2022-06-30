Транзит российского газа могут остановить мгновенно – что для этого нужно

Украина может прекратить транзит российского газа мгновенно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Решение об остановке транзита российского газа через украинскую территорию в ЕС будет приниматься только совместно со странами Европы.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
"Если Европа решит, что сейчас этого сделать нельзя, то транзит через территорию Украины будет продолжаться. Транзит российского газа в Европу – в том числе вопрос европейских стран, а с ними мы хотим сотрудничать цивилизованно и прогнозируемо", – сказал председатель комитета ВР.
Герус также подчеркнул, что Украина ожидает решения ЕС по ограничению закупки и использования российского газа.
Всем готовиться к отключению?
Россия все активнее сокращает поставки газа в ЕС, объясняя это разными причинами. Однако, по мнению старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Джеффри Шотта, ситуация с полным отключением газа уже не кажется такой невероятной и странам следует к ней готовиться.
Нехватку российского ресурса можно компенсировать, считает Шотт, в том числе за счет увеличения импорта СПГ, а также:
- увеличения снабжения из Норвегии;
- увеличения снабжения Алжира;
- перехода на уголь;
- мер сбережения.
"Сегодня" ранее писали, почему страны Европейского Союза пока не готовы к обсуждению ограничений цен на российский газ и как Украина может спасти Европу от газового кризиса в следующем отопительном сезоне.