Збитки колосальні: Оператор ГТС пояснив, як ЄС може припинити фінансування кривавої агресії

Оператор ГТС України продовжує виконувати свою роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Оператор газотранспортної системи України безперебійно імпортує газ із Європи. Компанія виконує всі зобов’язання, однак завдані війною збитки вже перевищують сотні мільйонів євро.

Як розповів гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон в інтерв’ю угорському виданню VG, точно оцінити всі пошкодження складно через постійні обстріли, але робота триває.

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"Зі значних об’єктів, які ми досі не маємо змоги ні відремонтувати, ні оцінити втрати – це пошкоджений обстрілами газопровід на Маріуполь. Важка ситуація у Харківській та Луганській областях", – наголосив Макогон.

Війна розставляє акценти

Пріоритетом на час війни для України залишається забезпечення транспортування газу для місцевих споживачів і транзиту. Відтак, де це можливо, компанія оперативно відновлює інфраструктуру – планові ремонти й технічне обслуговування здійснюють щодня.

Окрім цього, Оператор ГТС України виступає за ембарго на всі російські енергоносії. За словами гендиректора компанії, Росія використовує надприбутки від ресурсів для фінансування кривавої агресії.

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"У разі застосування часткового ембарго маршрут через Україну має лишатись до останнього. Спочатку необхідно знизити споживання через "Північний потік-1", а вже потім відмовлятися від інших маршрутів", – наголосив Макогон.

Із Європи газ подають без перебоїв. Під час війни вдалося домовитися про збільшення до 54 млн кубометрів на добу гарантованих потужностей від сусідніх країн. Угорський FGSZ уклав відповідну угоду ще в 2014 році, а в 2022 році – доповнив новими можливостями.

"Оператори ГТС Словаччини та Польщі забезпечили додаткові гарантовані потужності для імпорту газу до України, що надзвичайно важливо для підготовки до наступної зими", – додав гендиректор компанії.

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Контракти з РФ

Була домовленість із Газпромом про щорічні 40 млрд кубометрів газу для транзиту Україною до 2024 року. Торік у певні місяці були додаткові бронювання – разом це 44,4 млрд кубометрів транзитних потужностей на рік, але фактично з них використали лише 41,6 млрд кубометрів.

"У січні 2022 року для транзиту використовували до 50% заброньованих потужностей. У лютому – майже на 70%. Із початком війни заявка тримається на рівні добового контрактного максимуму", – розповів Макогон.

Розрахунок відбувається в доларах та євро, відповідно до контракту між Газпромом і Нафтогазом. Оператор ГТС України виконує технічну частину угоди щодо транзиту. Зараз Росія намагається перевести розрахунки за постачання газу в Європу на національну валюту, тому для української сторони важлива консолідована позиція ЄС.

Заборона нафти й газу з РФ

Українські енергокомпанії ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили ініціативу Stop Bloody Energy. Вони закликали західних партнерів та колег припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

У рамках ініціативи, про компанії, які продовжують працювати в РФ, збирають та оприлюднюють інформацію. Нещодавно завдяки публікації таких даних, з російського ринку вийшов японський виробник спецтехніки Komatsu. А ось нафтогазовий гігант Shell, попри заяви про припинення проєктів з Росією, шукає обхідні шляхи.

Кампанію Stop Bloody Energy підтримує все більше західних партнерів України. Нещодавно про це написала спеціальна посланниця прем'єр-міністра Великої Британії з питань торгівлі з Україною Кетрін Меєр.

Раніше директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова наголошувала, що Європа повинна напрацювати механізм "поступового переходу" на альтернативні джерела постачання блакитного палива. Спершу слід відмовитися від "Північного потоку – 1", а в останню чергу це має зачепити маршрут через Україну.