Ультиматум Путіна не діє? Чергова компанія відмовилася від російського газу

Як європейці реагують на рішення Кремля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від купівлі російського газу у "Газпрому" відмовився ще один постачальник. Цього разу це литовський Ignitis grupe.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на менеджера по зв'язках із громадськістю Ignitis grupe Артураса Кетлерюса.

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Так Кетлерюс прокоментував плани Путіна перевести розрахунки за газ у рублі.

"Ми платежів "Газпрому" не плануємо, тому для нас неактуально, але закупимось попкорном", – сказав Кетлерюс.

Також менеджер наголосив, що компанія вже з початку року відмовилась від газпромівського газу для потреб Литви, однак блакитне паливо у російського концерну купувалося для латвійських та естонських клієнтів.

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Раніше прем’єр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна могла б вижити без поставок "Газпрому", однак закупівлі цього газу продовжують здійснюватись через "певні технічні моменти".

Газ за рублі

23 березня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія тепер не прийматиме долари та євро в оплату рахунків за газ і платити можна лише російськими рублями.

Думки експертів з цього приводу розділились. Хтось вважає, що таким чином Путін серйозно втримає падіння ВВП та рубля, й поставить Європу у безвихідь.

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Інші економісти вважають, що докорінно нічого не зміниться, просто долари та євро осідатимуть на рахунках російських банків, а не "Газпрому".

Третя думка є найбільш оптимістичною, вона полягає в тому, що таким чином Путін просто прискорить відмову європейців від свого кривавого газу і самотужки позбавить себе величезної кількості грошей.

"Сьогодні" також писали, що Європа готує рішення щодо відмови від російського газу, і розповідали, що у Німеччині пропонують накласти ембарго на енергоресурси агресора.