У США та ЄС висловилися про рішення Канади повернути турбіну РФ – чи це сподобається агресору

Росія таки отримає турбіну для газопроводу "Північний потік-1" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки та Євросоюз підтримали рішення Канади повернути Німеччині турбіну для газопроводу Північний потік – 1, незважаючи на позицію України, яка виступала проти. У Держдепартаменті вважають, що це допоможе Європі накопичити запаси палива на зиму, а Єврокомісія не побачила у поверненні турбіни порушення санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Як пояснив представник Держдепу Нед Прайс, отримавши турбіну для свого газопроводу, Росія не зможе обертати свої енергоресурси на зброю та шантажувати Європу.

"У короткостроковій перспективі турбіна допоможе Німеччині та іншим європейським країнам поповнити запаси газу, підвищити свою енергетичну безпеку та стійкість", – сказав він.

Тим часом офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що санкції ЄС не поширюються на обладнання для транзиту газу. А тому повернення турбіни з ремонту в Канаді нічого не порушує.

Реклама

У Європі, однак, не вірять, що Росія зменшила постачання газу в Європі лише через брак турбіни.

"Повернення турбіни прибирає один з приводів, які Росія використала для припинення постачань", – додав Макфі.

Що буде після передачі турбіни

Росія знайде сотні нових причин для того, щоб і надалі скорочувати постачання газу до Європи, вважає глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

Реклама

Раніше ми писали, що турбіна, про яку йдеться, була на ремонті й без неї повноцінна робота "Північного потоку" неможлива.