Повернули світло в домівки: енергетики відремонтували електромережі на Одещині та Донеччині

Світло повернули в домівки українців і у Київській області / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу 13 травня енергетики ДТЕК повернули світло 26 тисячам родин у 33 населених пунктах Одеської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Так, енергетики ДТЕК Одеські електромережі повернули світло в 7 тисяч домівок, які були знеструмлені внаслідок ракетного удару і руйнування енергетичної інфраструктури.

Протягом тижня електромонтери ДТЕК Одеські електромережі у цілодобовому режимі ремонтували мережі, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам. Над відновленням мереж працювали 84 працівника та 24 одиниці техніки, – зазначають у компанії.

На Донеччині світло повернули у 23 населених пунктів у Покровському, Бахмутському, Волноваському та Краматорському районах. Електропостачання знову отримують 18 тисяч родин.

Наразі без світла мешканці 251 населеного пункту Донецької області. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через активні бойові дії тут постійно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти, – повідомили в ДТЕК.

Також 13 травня аварійні бригади світло дали ще 462 оселі у Київській області. Роботи з відновлення знаходяться на фінальній стадії.

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Робота на залізниці

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова скерувала 6 аварійно-ремонтних бригад та 28 спеціалістів, щоб прискорити відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури. Після спроб зруйнувати енергетику, ворог перейшов до атак по залізничних вузлах та підстанціях.

Такі обстріли відбуваються з метою порушити постачання на фронт і загалом паралізувати залізничні перевезення – основу будь-якої економіки. Від електромереж Укрзалізниці залежить не тільки рух поїздів, а й електропостачання деяких прилеглих до залізничних колій населених пунктів.

Окрім цього, у ДТЕК закликали енергокомпанії припинити співпрацю з Росією, яка використовує доходи від нафти і газу на ведення війни проти України. Водночас керівництво Азовсталі вже планує, як відбудовуватимуть завод після перемоги.