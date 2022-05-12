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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Хто відбудує Азовсталь? На заводі вже думають над відновленням після війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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12 травня, 15:29
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Усі креслення з планування заводу переведено в електронний формат, тому виконувати реконструкцію буде легше
Хто допоможе Україні відбудувати Азовсталь
Хто допоможе Україні відбудувати Азовсталь / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Металургійний комбінат Азовсталь, який уже став символом стійкості України у війні проти Росії, обов'язково буде відбудовано і за його відновлення заплатить Росія.

Про це заявив директор з персоналу комбінату Іван Голтвенко.

"Підприємства будуть відновлені за гроші ворога. А технології на сьогоднішній день досягли такого рівня, що відбудувати комбінат можна буде дуже швидко. Тим більше, що вся документація переведена в електронний формат, і виконувати реконструкцію значно легше", – розповів він.

За його словами, зараз ситуація на Азовсталі вкрай важка, тільки за вчорашню добу було понад 36 авіаударів на заводі. Але над Азовсталлю продовжує майоріти прапор України, наголосив він, і зараз головне завдання усієї світової спільноти — допомогти з евакуацією українських бійців, які виконали свій обов'язок вже не на 100, а на 300%.

"Стосовно двох металургійних підприємств у Маріуполі зараз створено робочі групи, які проводять оцінку, ця робота ведеться на постійній основі, тому що обстріли не припиняються. Ми складаємо оцінку, виходячи з супутникових знімків та вартості відновлення. І коли повернемо Маріуполь, заводи будуть відбудовані", – резюмував він.

Нагадаємо, компанія Метінвест Ріната Ахметова має намір подати до суду на РФ з вимогою відшкодувати збитки від дозволу своїх заводів Азовсталь та ММК ім. Ілліча. Капіталізація підприємств до війни становила понад 10 мільярдів доларів.

Раніше український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що пишається тим фактом, що Азовсталь стала символом стійкості України, і підкреслив, що заводи в Маріуполі за жодних умов не запрацюють під російською окупацією.

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Раніше ми розповідали, що підприємства SCM бізнесмена Ріната Ахметова з початку повномасштабної війни Росії проти України щодня передають приблизно 1 млн. доларів на оборону країни, і писали, як українські бізнесмени допомагають перемогти Росію.

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