Позов на мільярди: український бізнесмен позивається до РФ за заводи в Маріуполі

Росія повинна буде відшкодувати всі втрати, які зазнали компанії через вторгнення путінських військ до Маріуполя.

Ахметов готує позов до Росії за війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Група "Метінвест" Ріната Ахметова судитиметься з Росією через руйнування Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі", які знаходяться в українському Маріуполі.

Про це співвласник "Метінвесту" бізнесмен Рінат Ахметов повідомив виданню Le Temps.

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За словами бізнесмена, довоєнна капіталізація заводів становила близько 10 млрд доларів. Від Росії вимагатимуть відшкодувати всі збитки, які зазнали компанії через вторгнення російських військ.

"Російська армія продовжує руйнувати Маріуполь і два його заводи. Металургійні комбінати ім. Ілліча та "Азовсталь" постійно бомбардують і обстрілюють. Ми зупинили провадження і відновимо його лише після нашої перемоги. Ми готуємо судові позови, щоб вимагати від Росії відшкодування всіх збитків, заподіяних нашим компаніям", – сказав він.

Раніше Рінат Ахметов заявив, що пишається тим, що завод Азовсталь став оплотом опору російського вторгнення. Він також зазначив, що Маріуполь був і залишиться українським містом.

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Також ми розповідали, як Рінам Ахметов та його бізнес допомагають українській армії наближати перемогу у війні проти РФ.