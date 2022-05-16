У Франції створили унікальний "водневий" автомобіль – у чому його особливість

У Франції розробили унікальний "водневий" автомобіль / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Паризький стартап NamX розробив автомобіль із незвичайними "зеленими" батарейками, а саме – балонами зі стисненим воднем.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Водень вважають чудовою альтернативою акумуляторам, які вимагають довгої зарядки, але проблема такої машини – мізерна кількість водневих станцій для заправки.

Саме цю проблему і спробували вирішити французи у своєму автомобілі та передбачили крім звичайного балона у кросовері шість змінних резервуарів, за старим принципом сифона для газованої води.

Ці балони можна буде поміняти самому, не лише на спеціальних станціях. Скільки важить кожен балон і скільки він вміщує газу, розробники поки не уточнюють.

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Максимальна швидкість такого авто – 200 та 250 км/год, в залежності від вибраної комплектації, а початок серійного виробництва намічено на 2025 рік.

Але при цьому виробник уже визначився з ціною і кожен бажаючий може зробити замовлення із внесенням депозиту. Вартість інноваційного кросовера коливається від 65 до 95 тисяч євро за машину, залежно від комплектації.

Водень для всієї Європи

Завдяки Фінляндії ЄС може отримати потрібну кількість зеленого водню та досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

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До цього прагне національна електромережа країни Fingrid, яка вже підписала різні угоди більш ніж на 5 тис. МВт для проектів, які планується завершити у 2022-2024 роках.

"Сьогодні" раніше розповідали, які країни найсильніше наблизилися до зеленого переходу та писали, з якою країною Україна домовилася про спільному виробництві водню.