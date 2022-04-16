Вихід з Росії обійдеться у мільярди доларів: скільки активів доведеться списати Shell

Shell збільшили суму списання активів після виходу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, компанія Shell спочатку не хотіла відмовлятися від російських енергоресурсів. Проте пізніше Shell пообіцяли вийти з проєктів російської нафтогазової галузі, негайно припинити усі закупівлі російської сирої нафти, а також закрити сервісні станції, виробництво авіаційного пального та мастильних матеріалів у Росії.

Тепер Shell спише до 5 млрд доларів після свого рішення вийти з РФ. Про це повідомляє Reuters.

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Спочатку оцінка була нижчою

"Початок 2022 року ознаменувався одним із найбурхливыших періодів за десятиліття для нафтогазової промисловості, оскільки західні компанії, включаючи Shell, заявили про вихід із Росії, розірвавши торгові зв'язки та згортаючи спільні підприємства після вторгнення РФ в Україну", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Shell заявляли, що списання активів у РФ буде на суму приблизно у 3,5 млрд доларів.

Тепер ця цифра значно підвищилась, і в компанії планують списати 5 млрд доларів. В Shell наголосили, що втрати від знецінення активів після сплати податків на суму від 4 до 5 млрд доларів у першому кварталі не вплинуть на прибуток.

Попри все Shell знайшли схему, за якою купують російські нафтопродукти

Shell таки купує російську нафту, але прикривається схемою.

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Суть схеми, якою користується нафтова компанія, така: купується барель нафти, у якому лише 49,99% російського продукту. Решта 50,01% мають будь-яке інше походження. Технічно такий нафтовий вантаж не є російським, чим і користується Shell.

"Цей маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного пального та інших продуктів нафтопереробки. Одного з багатьох, які використовують нафтові компанії та торговці сировинними ресурсами, щоб забезпечити надходження російських ресурсів до Європи, водночас задовольняючи громадську думку, яка вимагає покласти край підтримці воєнної машини Володимира Путіна", – повідомляє видання Bloomberg.

Shell офіційно змінили умови своїх контрактів, щоб дозволити таке змішування нафти. Тепер у цих положеннях ідеться про те, що товарами російського походження вважають лише ті, обсяг яких на 50% складається із матеріалів, зроблених у РФ.

Російську нафту оминають десятою дорогою

Раніше "Сьогодні" розповідали, що російську нафту марки Urals намагаються "втюхати" фактично за безцінь, але покупців і так немає.

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РФ продає свою нафту марки Urals зі знижкою 30 доларів за барель. За ринкової вартості бареля в 108,5 доларів росіяни продають за 79,8 доларів.

Індія взагалі домовилася про знижку в 35 доларів. Раніше знижка була меншою за 10 доларів. Російські нафтопереробні заводи відмовляються працювати з російською нафтою. Крім того, приватні європейські компанії відмовляються від сировини із країни-агресора.

Ми також писали, що у Сербії вигадали, чим замінити російський газ, та про те, що Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.