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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Нікому не потрібна! Чому російську нафту оминають десятою дорогою

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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16 квітня, 09:59
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Російську нафту марки Urals намагаються "втюхати" фактично за безцінь, але покупців і так немає
Російську нафту купувати не хоче буквально ніхто
Російську нафту купувати не хоче буквально ніхто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку повномасштабної війни на території України кількість покупців російської нафти з країни-агресора почала знижуватись. Тож для того, аби знайти нових, Росії доводиться пропонувати величезний дисконт.

Про це повідомляє російське видання "Інтерфакс" із посиланням на інформацію Мінфіну РФ.

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Так, РФ продає свою нафту марки Urals зі знижкою 30 доларів за барель. За ринкової вартості бареля в 108,5 доларів росіяни продають за 79,8 доларів.

Індія взагалі домовилася про знижку в 35 доларів. Раніше знижка була меншою за 10 доларів. Російські нафтопереробні заводи відмовляються працювати з російською нафтою. Крім того, приватні європейські компанії відмовляються від сировини із країни-агресора.

Ціни на еталонні марки нафти

Європейські чиновники та дипломати розробляють плани щодо ембарго на російські нафтопродукти, що є найбільш суперечливим заходом для покарання Росії за її вторгнення в Україну і кроком, "якому довго протистояла через великі втрати Німеччина".

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Тому, з огляду на це, планують запровадити саме поетапну заборону на чорне золото агресора, що фактично дасть Німеччині час для організації альтернативних постачань.

"Питання ембарго (на російську нафту – Ред.) буде внесено до переговорів після останнього раунду виборів у Франції 24 квітня", цитує європейських чиновників The New York Times.

Фактично після публікації такої інформації ціни на нафту почали зростати. Так, якщо попереднє закриття сесії (14 квітня) нафти Brent на біржі було 108,78 дол. за барель, то станом на 15 квітня 14:35 за київським часом вартість чорного золота підскочила до 111,23 дол. за барель.

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Що стосується нафти еталонної марки WTI, то на відкритті торгів вона вартувала 104,09 дол. за барель, станом на 14:37 за київським часом ціна її сягнула 106,51 дол. за барель.

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