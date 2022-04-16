"Этого никогда не будет": крупнейший металлургический производитель страны о работе в оккупации

Метинвест никогда не будет работать в оккупации / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест никогда не будет работать в условиях российской оккупации, несмотря на то, что более трети украинских металлургических мощностей находятся на территории Мариуполя, больше месяца находящегося в осаде российской армии.

Об этом пишет Reuters и отмечает, что Россия готовится к новому наступлению на востоке, где сосредоточены украинские металлургические и угольные активы.

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Предприятия будут работать после окончания боевых действий

Метинвест имеет два крупных металлургических завода в Мариуполе – Ильича и "Азовсталь". Их перевели в режим горячей консервации, чтобы защитить оборудование и предотвратить несчастные случаи.

Предприятия были повреждены в результате боевых действий, однако оценить ущерб на данный момент невозможно.

"Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий. Металлургические предприятия Метинвеста никогда не будут работать под российской оккупацией", – цитирует издание сообщение Метинвеста.

Также говорится, что Украина является одним из крупнейших поставщиков железной руды в Европу. Однако после российского вторжения добыча сократилась более чем вдвое.

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Напомним, за неделю до начала войны Ринат Ахметов заявил, что Метинвест планирует инвестировать в текущем году 1 млрд долларов в модернизацию и новые производственные мощности в Мариуполе.

Промышленность становится на военные рельсы

Крупные промышленные предприятия Украины частично возобновляют работу. Особенно это заметно в Запорожье, где в работе уже часть мощностей "Запорожстали", "Запорожогнеупора" и "Запорожкокса".

"Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Компании перевозят на запад страны и запускают альтернативные мощности. На днях заработали новые производства машиностроительной компании Corum Group в Хмельницкой и Волынской областях. По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, работа машиностроителей поможет обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, поэтому украинцы будут иметь свет и тепло в домах.

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Ранее мы рассказывали, что криворожские промышленные предприятия активно участвуют в поддержке экономики региона и предоставляют материалы и технику для строительства фортификационных сооружений Вооруженным силам Украины.

В то же время представители Европейской бизнес-ассоциации призвали украинские власти возобновить возмещение НДС. Если это не сделать, в перспективе может остановиться экспорт и приток валюты в бюджет.