"Газпром" перекрыл поставки еще двум странам – мстит за отказ платить в рублях

Еще две компании стали жертвами схем "Газпрома" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 1 июня "Газпром" оставит без газа еще двух европейских операторов – датскую компанию Orsted Salg&Service и немецкую Shell Energy Europe Limited.

Как сообщили в пресс-службе российского монополиста, обе компании отказались платить за полученный газ в рублях.

Реклама

Поскольку на 31 мая ни одна из них не перечислила средства за апрель в Газпромбанк по новой схеме Кремля, их предупредили о прекращении поставок газа с 1 июня. Ограничения будут действовать до осуществления выплат по "установленному порядку".

Месть Нидерландам

Недавно "Газпром" полностью остановил поставки природного газа в Нидерланды. Все потому, что компания GasTerra не изъявила желания платить за голубое топливо "деревянной" валютой.

"Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны производиться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были вовремя проинформированы", – заявили в "Газпроме".

Реклама

Большинство стран Европы не признают требования пропутинской компании из РФ, поскольку они нарушают условия действующих контрактов. Не поддались шантажу Польша, Болгария, Финляндия и Дания, которым уже перекрыли газовый вентиль.

В то же время планы европейских подразделений "Газпрома" противоположны поведению главного офиса. Компании планируют сделать ребрендинг, чтобы покупатели за рубежом не ассоциировали их с Россией, поскольку сейчас крупные игроки отказываются торговать с ними.

В частности, в Великобритании "дочь" "Газпрома" – Gazprom Energy – начали бойкотировать клиенты, поэтому государственные органы пытались разорвать с ней все связи. Но национализация обойдется стране слишком дорого, от этой идеи пришлось отказаться. Теперь "дочка" хочет сменить название на GM&T, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

Реклама

Кто согласился на новую схему

Без новой рублевой платежной системы Кремль мог бы обойтись, но Путину важно показать влияние на ЕС. Схема подразумевает, что иностранные покупатели открывают два счета в российском Газпромбанке – один валютный, другой рублевый. Фактически оплату будут осуществлять в долларах или евро, но финансовое учреждение будет конвертировать валюту в рубли, и только после этого платеж будет зачислен.

Большинство газовых операторов не согласились на шантаж России, однако показательные представления "Газпрома" с отключением поставок "вражеским" странам заставили нескольких из них передумать. Западные журналисты насчитали десять компаний, заявления которых прямо или косвенно указывают на возможное открытие рублевых счетов:

венгерская MVM (платит в евро, но контракты разрешают "альтернативную валюту");

немецкая VNG (переводит евро на счет, но заявляет, что перерасчет в рубли "не вызовет затруднений");

немецкая RWE (готова к оплате в евро и "открыла соответствующий счет");

немецкая Uniper (имеет счет в Газпромбанке, будет платить в евро, но по новой схеме);

французская Engie (ведет переговоры с "Газпромом" и "сделала необходимые шаги, чтобы выполнять платежные обязательства);

итальянская Eni (открыто заявила об открытии счетов в евро и рублях в Газпромбанке);

австрийская OMV(ввела "платежный процесс в соответствии с санкциями");

чешская ČEZ (заявила, что "совершила платеж в евро");

словацкая SPP (заплатила в апреле за газ в евро);

словенская Geoplin ("согласовала с российским партнером порядок оплаты").

В то же время страны Европы всячески пытаются избавиться от энергетической зависимости от РФ, в частности планируют построить газопровод между Испанией и Италией. А Польша решила не ждать до конца года и расторгнуть контракт на поставку газа с российским "Газпромом".