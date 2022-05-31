"Газпром" перекрив постачання ще двом країнам – мстить за відмову платити в рублях

Ще дві компанії стали жертвами схем "Газпрому" / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З 1 червня "Газпром" залишить без газу ще двох європейських операторів – данську компанію Orsted Salg & Service і німецьку Shell Energy Europe Limited.

Як повідомили у пресслужбі російського монополіста, обидві компанії відмовилися платити за отриманий газ в рублях.

Реклама

Оскільки станом на 31 травня жодна з них не перерахувала кошти за квітень в Газпромбанк за новою схемою Кремля, їх попередили про припинення постачання газу з 1 червня. Обмеження діятимуть до здійснення виплат за "встановленим порядком".

Помста Нідерландам

Нещодавно "Газпром" повністю зупинив постачання природного газу в Нідерланди. Усе через те, що компанія GasTerra не виявила бажання платити за блакитне паливо "дерев’яною" валютою.

"Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", – заявили в "Газпромі".

Реклама

Більшість країн Європи не визнають вимог пропутінської компанії з РФ, оскільки вони порушують умови чинних контрактів. Не піддалися на шантаж Польща, Болгарія, Фінляндія та Данія, яким уже перекрили газовий вентиль.

Водночас плани європейських підрозділів "Газпрому" протилежні від поведінки головного офісу. Компанії планують ребрендинг, щоб покупці за кордоном не асоціювали їх з Росією, оскільки великі гравці на ринку тепер відмовляються торгувати з ними.

Зокрема, у Великій Британії "дочку" "Газпрому" – Gazprom Energy – почали бойкотувати клієнти, тож державні органи намагалися розірвати з нею всі зв'язки. Але націоналізація обійдеться країні занадто дорого, тому від цієї ідеї довелося відмовитись. Тепер "донька" хоче змінити назву на GM&T, щоб збільшити свої шанси на виживання.

Реклама

Хто погодився на нову схему

Без нової рублевої платіжної системи Кремль міг би обійтися, але Путіну важливо показати вплив на ЄС. Схемою передбачено, що іноземні покупці відкривають два рахунки в російському Газпромбанку – один валютний, інший рублевий. Фактично оплачуватимуть у доларах або євро, але фінансова установа конвертуватиме валюту в рублі, і лише після цього платіж буде зараховано.

Більшість газових операторів не погодились на шантаж Росії, однак показові вистави "Газпрому" з припиненням постачання "ворожим" країнам змусили кількох із них передумати. Західні журналісти нарахували десять компаній, заяви яких прямо чи опосередковано вказують на можливе відкриття рублевих рахунків:

угорська MVM (платить у євро, але контракти дозволяють "альтернативну валюту");

німецька VNG (переказує євро на рахунок, але заявляє, що перерахунок у рублі "не викличе труднощів");

німецька RWE (готова до оплати в євро і "відкрила відповідний рахунок");

німецька Uniper (має рахунок у Газпромбанку, платитиме в євро, але за новою схемою);

французька Engie (веде переговори з "Газпромом" і "зробила необхідні кроки, щоб виконувати платіжні зобов’язання);

італійська Eni (відкрито заявила про відкриття рахунків у євро та рублях у Газпромбанку);

австрійська OMV(запровадила "платіжний процес відповідно до санкцій");

чеська ČEZ (заявила, що "здійснила платіж в євро");

словацька SPP (сплатила у квітні за газ у євро);

словенська Geoplin ("узгодила з російським партнером порядок оплати").

Водночас країни Європи усіляко намагаються позбутися енергетичної залежності від РФ, зокрема планують збудувати газопровід між Іспанією та Італією. А Польща вирішила не чекати до кінця року і розірвати контракт на постачання газу з російським "Газпромом".