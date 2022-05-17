"Газпром" покрывает газовых воров в Украине – что происходит

"Газпром" покрывает воровство газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Оператор ГТС Украины обратился к "Газпрому" с объявлением форс-мажора из-за невозможности контролировать ситуацию в оккупированном россиянами Новопскове Луганской области.

В компании заявили, что не видят проблемы и не заметили кражу газа из системы и требуют продолжать работу в прежнем режиме.

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"Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", — отмечают в "Газпроме".

Что произошло?

Ранее Оператор ГТС Украины объявил о форс-мажорных обстоятельствах и остановке приема газа в точке "Сохрановка".

Через эту газоизмерительную станцию проходило 24% транзита российского голубого топлива, но остановить его пришлось из-за несанкционированного отбора транзитного газа в газопроводы оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

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"Фактически речь идет о воровстве газа и невозможности ОГТСУ нести ответственность за сохранение транзитных объемов", — сообщил оператор.

Украина предложила теперь весь транзит производить через точку входа "Суджа", что является вполне возможным с технической точки зрения.

Однако "Газпром" не согласен на это, утверждает, что это невозможно и требует вернуть работу станции "Сохрановка" на оккупированной территории.

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"Сегодня" ранее писали, рискнет ли "Газпром" полностью остановить транзит газа через Украину и рассказывали, как компании помогала Путину готовить полномасштабное нападение.