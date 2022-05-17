"Газпром" покриває газових крадіїв в Україні – що відбувається

"Газпром" покриває крадіжку газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Оператор ГТС України звернувся до "Газпрому" з оголошенням форс-мажору через неможливість контролювати ситуацію в окупованому росіянами Новопскові на Луганщині.

В компанії заявили, що не бачать проблеми і не помітили крадіжку газу із системи та вимагають продовжувати роботу в колишньому режимі.

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"Українські фахівці весь цей час спокійно працювали на ДВС "Сохранівка" та КС "Новопсков" і продовжують це робити, транзит через "Сохранівку" забезпечувався в повному обсязі, жодних нарікань від контрагентів не було і немає", – зазначають у "Газпромі".

Що сталося?

Раніше Оператор ГТС України оголосив про форс-мажорні обставини та зупинки прийому газу в точці "Сохранівка".

Через цю газовимірювальну станцію проходило 24% транзиту російського блакитного палива, але зупинити його довелося через несанкціонований відбір транзитного газу до газопроводів окупованої території Луганської та Донецької областей.

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"Фактично йдеться про крадіжки газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів", – повідомив оператор.

Україна запропонувала тепер весь транзит проводити через точку входу "Суджа", що цілком можливо з технічного погляду.

Однак "Газпром" не згоден на це, стверджує, що це неможливо та вимагає повернути роботу станції "Сохранівка" на окупованій території.

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"Сьогодні" раніше писали, чи ризикне "Газпром" повністю зупинити транзит газу через Україну та розповідали, як компанії допомагала Путіну готувати повномасштабний напад.