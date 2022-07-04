Главная поддержка "Газпрома": кто продолжает скупать ресурсы РФ, несмотря на санкции

Монополист из РФ продолжает зарабатывать на продажах газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В январе-июне 2022 года российская компания "Газпром" добыла 238,4 млрд кубометров природного газа. Объем большой, но это на 22,4 млрд кубов меньше, чем в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе газового монополиста, в дальние страны за полгода экспортировали на 31% меньше газа, чем раньше – 68 млрд кубометров.

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Главным покупателем на мировом рынке остается Китай, скупающий как нефть, так и газ. Поставки голубого топлива в Поднебесную осуществляют по газопроводу "Сила Сибири" в рамках соглашения с CNPC.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), мировое потребление газа за первое полугодие 2022 года снизилось на 24 млрд кубометров. Главным фактором стало сокращение спроса на ресурс в Европейском Союзе, в то же время поставки российского трубопроводного газа в Китай возросли на 63,4%.

Сотрудничество в обход санкций

Еще в середине марта Россия попросила Китай об экономической поддержке после полномасштабного вторжения в Украину. По словам официальных лиц США, страна-агрессор испытывает огромные проблемы из-за введенных против нее западных санкций.

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Весной 2022 года китайские государственные и частные компании только наращивали поставки нефти и газа из РФ, хотя западные санкции мешают увеличению темпов. Грузы доставляют преимущественно морским путем с перегрузкой на воде.

Западные компании опасаются санкций и не дают своих танкеров для использования Россией. Однако флот агрессора насчитывает немало судов, активно привлекаемых для перегрузки нефти в море:

небольшие танкеры типа "Афрамакс" или Long Range-2 загружают нефтью на терминале во Владивостоке;

нефть перекачивают на супертанкеры на рейде у порта Йосу в Южной Корее.

По предварительной информации, в схеме транспортировки нефти в Китай принимают участие по меньшей мере две компании КНР: судовладелец Cosco Shipping и трейдер Unipec. Покупают преимущественно российскую нефть ESPO из-за короткого расстояния доставки.

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Когда санкции сработают по полной?

Западные партнеры Украины проанализировали, что для прекращения российско-украинской войны нужно заставить РФ продавать свою нефть за бесценок. Несмотря на запрет США, Великобритании и Канады на импорт черного золота из России, ЕС ввел эмбарго только на морские поставки. Следовательно, зависимость от продукции агрессора сохранится.

В Минфине США убеждены, что воздержавшимся от санкций странам нужно разрешить и дальше покупать нефть, но сократить прибыль Москвы от этой продажи.

Европейские страны уже договорились прекратить страхование поставок российской нефти. Но в США утверждают, что западные правительства могли бы еще попытаться ввести ценовой потолок, сказав покупателям, что они могут продолжать пользоваться этой страховкой, пока они соглашаются не платить за нефть на борту более чем за определенную цену. Однако ограничение цен сработает только тогда, когда санкции поддержат крупные импортеры российской продукции, прежде всего Индия и Китай.

"Сегодня" ранее рассказывали, что G7 готовит мощный удар по экспорту российской нефти и что западные аналитики прогнозируют космический скачок цен на черное золото в мире.