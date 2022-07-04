Головна підтримка "Газпрому": хто продовжує скуповувати ресурси РФ попри санкції

Монополіст з РФ продовжує заробляти на продажах газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У січні-червні 2022 року російська компанія "Газпром" видобула 238,4 млрд кубометрів природного газу. Обсяг великий, але це на 22,4 млрд кубів менше, ніж у 2021 році.

Як повідомили у пресслужбі газового монополіста, до іноземних країн за пів року експортували на 31% менше газу, ніж раніше, – 68 млрд кубометрів.

Реклама

Головним покупцем на світовому ринку залишається Китай, який скуповує як нафту, так і газ. Постачання блакитного палива до Піднебесної здійснюють по газопроводу "Сила Сибіру" у рамках угоди з CNPC.

За даними Gas Infrastructure Europe (GIE), світове споживання газу за перше півріччя 2022 року знизилось на 24 млрд кубометрів. Головним фактором стало скорочення попиту на ресурс у Європейському Союзі, водночас постачання російського трубопровідного газу до Китаю зросло на 63,4%.

Співпраця в обхід санкцій

Ще в середині березня Росія попросила Китай про економічну підтримку після повномасштабного вторгнення в Україну. За словами офіційних осіб США, країна-агресор має величезні проблеми через запроваджені проти неї західні санкції.

Реклама

Упродовж весни 2022 року китайські державні та приватні компанії лише нарощували постачання нафти й газу з РФ, хоча західні санкції заважають збільшенню темпів. Вантажі доставляють переважно морським шляхом, з перевантаженням на воді.

Західні компанії побоюються санкцій, тож не дають своїх танкерів для використання Росією. Однак флот агресора налічує чимало суден, які активно залучають для перевантаження нафти в морі:

невеликі танкери типу "Афрамакс" чи Long Range-2 завантажують нафтою на терміналі у Владивостоці;

нафту перекачують на супертанкери на рейді біля порту Йосу в Південній Кореї.

За попередньою інформацією, у схемі з транспортування нафти в Китай беруть участь щонайменше дві компанії КНР: судновласник Cosco Shipping і трейдер Unipec. Купують переважно російську нафту ESPO через коротку відстань доставки.

Реклама

Коли санкції спрацюють на повну?

Західні партнери України проаналізували, що для припинення російсько-української війни потрібно змусити РФ продавати свою нафту за безцінь. Попри заборону США, Великої Британії та Канади на імпорт чорного золота з Росії, ЄС запровадив ембарго лише на морські постачання. Відтак залежність від продукції агресора збережеться.

У Мінфіні США переконані, що країнам, які утрималися від санкцій, потрібно дозволити й надалі купувати нафту, але скоротити прибуток Москви від цього продажу.

Європейські країни вже домовилися припинити страхування постачання російської нафти. Але в США стверджують, що західні уряди могли б ще спробувати запровадити цінову стелю, сказавши покупцям, що вони можуть продовжувати користуватися цією страховкою, поки вони погоджуються не платити за нафту на борту більш ніж за певну ціну. Однак обмеження цін спрацює лише тоді, коли санкції підтримають великі імпортери російської продукції, насамперед Індія та Китай.

"Сьогодні" раніше розповідали, що G7 готує потужний удар по експорту російської нафти і що західні аналітики прогнозують космічний стрибок цін на чорне золото в світі.