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Не будет ждать решения ЕС. Польша первая запретит российский газ

Ульяна Лебич
10 апреля, 16:18
Польша готова подать пример другим странам и первой отказаться от голубого топлива агрессора

Польша первая откажется от голубого топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если страны ЕС не введут в ближайшее время эмбарго на поставку российских энергоресурсов, Польша сделает это сама.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский в интервью Berliner Zeitung.

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"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побуждать другие страны поступить так же... Только общее решение европейских государств имеет смысл", – сказал Шинковский.

Шинковский уверен, что запрет на импорт российского газа не разрушит экономику Германии. Именно это ключевой аргумент ФРГ для отказа от введения эмбарго.