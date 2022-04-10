Не будет ждать решения ЕС. Польша первая запретит российский газ

Напомним, что Польша ранее уже решила не продлевать контракт на поставку газа с "Газпромом". Срок его действия истекает в конце 2022 года. Однако теперь стало известно, что запрет на российский газ может быть введен ранее.

Еще одна страна ЕС нашла замену России

Основным поставщиком газа в Италию может стать Алжир. Он полностью заменит агрессора, увеличив экспорт топлива на 9-10 млрд. куб. м. в год до конца 2022 года.

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Новый контракт включает увеличение поставок газа из Алжира и общие инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Заметим, что Алжир поставляет газ в Италию по трубопроводу Transmed. Его суточная мощность составляет более 110 млн. куб. м, но сейчас транспортируется меньше 60 млн. куб. м.

На фоне войны РФ в Украине Италия вместе с другими европейскими государствами начала искать альтернативу российскому кровавому топливу. Помимо Алжира одним из запасных вариантов был Азербайджан.

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Напомним, что президент России Владимир Путин поставил ультиматум Европе: либо оплата за газ рублями, либо газа в ЕС не будет. Страны ЕС четко отреагировали на такой шантаж и совместно заявили, что не будут выполнять такие условия.

Раньше мы рассказывали, что Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Белоруссии.