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Не чекатиме рішення ЄС. Польща перша заборонить російський газ

Уляна Лебич
10 квітня, 16:18
Польща готова подати приклад іншим країнам і перша відмовитись від блакитного палива агресора

Польща перша відмовиться від блакитного палива РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо країни ЄС не введуть найближчим часом ембарго на постачання російських енергоресурсів, то Польща зробить це сама.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський в інтерв'ю Berliner Zeitung.

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"Навіть якщо таке рішення не буде прийнято Євросоюзом, ми самі приймемо його протягом декількох місяців, щоб подати гарний приклад і спонукати інші країни вчинити так само... Тільки спільне рішення європейських держав має сенс", – сказав Шинковський.

Шинковський впевнений, що заборона імпорту російського газу не зруйнує економіку Німеччини. Саме це є ключовим аргументом ФРН для відмови від введення ембарго.