Нефть резко подешевела на рынке — как на это повлиял Китай

Цены на нефть расти не будут в будущем / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 11 апреля, цены на нефть эталонных марок резко упали. Основная причина этого — сокращение потребления энергоресурса Китаем на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки из-за жестких ограничений в связи с коронавирусом. Например, 26-миллионная агломерация Шанхая уже третью неделю практически находится в осадке с практически не функционирующей экономикой.

Согласно данным Innvesting, стоимость нефти Brent по состоянию на 11 апреля 14:34 составила 98,72 долл. за баррель, WTI – 93,97 долл. за баррель, а спотовая цена сырой российской нефти Urals — 70,89 долл.

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Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Стоимость нефти / Фото: Investing.com

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Вырастут ли цены после введения эмбарго против нефти РФ?

Сценарий долгосрочного роста мировых цен невозможен даже при условии отказа стран Запада от российского энергоресурса.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS.

Европейские страны, по словам Устенко, опасаются, что может быть инфляция после отказа от нефти агрессора, однако советник президента убежден, что на рынке произойдет скорая коррекция и цены после краткосрочного роста снова вернутся к приемлемому уровню.

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"Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, состоит в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока", – объяснил свою позицию Устенко.

Он добавил, что африканские государства и некоторые страны Ближнего Востока начали готовиться к увеличению добычи, и не исключено, что с предложением нефти на мировой рынок выйдут Иран и Венесуэла.

Поэтому, по мнению Устенко, отказ от российской "кровавой нефти" является первоочередной задачей. И опасаться увеличения цен не стоит.

Важные законы США

Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси.

Один из документов прекращает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, а второй вводит эмбарго на импорт российских энергоносителей. В частности, нефти, газа и угля. Соответствующие решения были приняты на фоне войны между Россией и Украиной.

Как рассказала поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью "24 каналу", ее страна сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности за зверства, совершенные в Украине. Соответствующее заявление Квин сделала после трагедии в Буче.

Напомним, что Китай наоборот выступает против ограничительных мер и отказывается осуждать войну России против Украины. Но несмотря на это, китайские госфирмы избегают новых нефтяных контрактов с РФ.

"Сегодня" также писали, как Индия объясняет свое сотрудничество с агрессором.