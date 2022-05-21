Россия снова проиграла: кто теперь поставил крест на энергоресурсах РФ

Страны Балтии отказались от ресурсов РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, www.bbc.co.uk

Полномасштабная война РФ против Украины вынудила Европу искать новые источники энергии для своего населения. Несмотря на санкции, России удается продавать нефть и другие ресурсы по миру и даже этим шантажировать ЕС. Однако каждый раз новые и новые страны изъявляют желание стать энергонезависимыми.

Так, страны Балтии останавливают покупки российской электроэнергии. Кроме того, Министерство энергетики Литвы сообщило об отказе от всех энергоресурсов РФ.

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Демонстрация солидарности с Украиной

Итак, европейская энергетическая биржа Nord Pool решила остановить торги российской электроэнергии с единственным импортером в страны Балтии, российской энергокомпанией "Интер РАО".

То есть, с воскресенья, 22 мая, страны Балтии не будут получать электричество из России.

Кроме того, в ведомстве заявили, что с воскресенья Литва полностью прекратит импорт российских энергоносителей, то есть нефти, электроэнергии и природного газа.

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"Это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на ее пути к энергетической независимости, но и выражение нашей солидарности с Украиной. Мы должны прекратить финансировать российскую военную машину", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Откуда Литва будет брать ресурсы

Сейчас электроэнергию поставляют в Литву через Клайпедский LNG-терминал с грузами из США. Также значительную часть страна получает из местного производства и импорта из стран ЕС.

Как объясняют в министерстве, полной энергонезависимости страна достигнет тогда, когда полностью удовлетворит свои потребности в электроэнергии за счет местного производства зеленой энергии и станет ее экспортером.

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"Газпром" остановил поставки газа в Финляндию

Ранее "Сегодня" писали, что с субботы 21 мая "Газпром" перестанет поставлять Финляндии газ, потому что та отказалась оплачивать поставки российскими рублями.

Поэтому в течение предстоящего летнего сезона финская энергокомпания Gasum будет поставлять потребителям газ из других источников через трубопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию.

Первыми, кому "Газпром" по той же причине остановил поставки, были Польша и Болгария. Они получили письмо от "Газпрома" о прекращении поставки газа с 27 апреля.

Однако страны уже нашли себе другие источники голубого топлива. К примеру, для обеспечения энергонезависимости стран Балтийского региона между Польшей и Литвой заработал газопровод GIPL.

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