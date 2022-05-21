Росія знову програла: хто тепер поставив хрест на енергоресурсах РФ

Країни Балтії відмовились від ресурсів РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні,

Повномасштабна війна РФ проти України змусила Європу шукати нові джерела енергії для свого населення. Попри санкції, Росії вдається продавати нафту та інші ресурси по світу, та навіть цим шантажувати ЄС. Однак щоразу нові й нові країни виявляють бажання стати енергонезалежними.

Так, країни Балтії зупиняють купівлю російської електроенергії. Крім того, Міністерство енергетики Литви повідомило про відмову від усіх енергоресурсів РФ.

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Демонстрація солідарності з Україною

Отже, європейська енергетична біржа Nord Pool вирішила зупинити торги російською електроенергією з єдиним імпортером у країни Балтії, російською енергокомпанією "Інтер РАО".

Тобто, з неділі, 22 травня, країни Балтії не отримуватимуть електрику з Росії.

Крім того, у відомстві заявили, що з неділі Литва повністю припинить імпорт російських енергоносіїв, тобто нафти, електроенергії та природного газу.

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"Це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на її шляху до енергетичної незалежності, але і вираження нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину", – заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис.

Звідки Литва братиме ресурси

Зараз електроенергію постачають в Литву через Клайпедський LNG-термінал з вантажами зі США. Також значну частку країна отримує з місцевого виробництва та імпорту з країн ЄС.

Як пояснюють у міністерстві, повної енергонезалежності країна досягне тоді, коли повністю задовольнить свої потреби в електроенергії за рахунок місцевого виробництва зеленої енергії та стане її експортером.

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"Газпром" зупинив поставки газу до Фінляндії

Раніше "Сьогодні" писали, що з суботи 21 травня "Газпром" припинить постачати Фінляндії газ, бо та відмовилась оплачувати поставки російськими рублями.

Тому протягом майбутнього літнього сезону фінська енергокомпанія Gasum постачатиме споживачам газ із інших джерел через трубопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію.

Першими, кому "Газпром" з тієї ж причини зупинив поставки, були Польща і Болгарія. Вони отримали листа від "Газпрому" про припинення постачання газу з 27 квітня.

Однак країни вже знайшли собі інші джерела блакитного палива. Наприклад, для забезпечення енергонезалежності країн Балтійського регіону між Польщею та Литвою запрацював газопровід GIPL.

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