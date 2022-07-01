Россиянам придется затянуть пояса: "Газпром" подготовил для них "сюрприз"

Уровень инфляции в РФ достигает 20%, что и привело к росту стоимости голубого топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" повышает цены на газ для населения на 3%, для бизнеса – на 5%. Решение вступит в силу с 1 июля.

Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России, которая и контролирует и устанавливает цены на газ.

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Причина повышения – плачевный прогноз социально-экономического развития РФ: уровень инфляции по итогам года может составить около 20%.

Также "Газпром" теряет свои рынки в Европе – впервые главным поставщиком голубого топлива в ЕС стали США. Объемы поставок из Штатов оказались выше, чем из страны-агрессора.

Да и в целом планы ЕС полностью заменить газ из РФ за три года изрядно подрывают когда-то фактически монопольное положение "Газпрома".

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