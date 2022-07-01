Росіянам доведеться затягнути паски: "Газпром" підготував для них "сюрприз"

Рівень інфляції в РФ сягає 20%, що й призвело до зростання вартості блакитного палива / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" підвищує ціни на газ для населення на 3%, для бізнесу — на 5%. Рішення набуде чинності з 1 липня.

Про це повідомляє Федеральна антимонопольна служба Росії, яка і контролює та встановлює ціни на газ.

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Причина підвищення — плачевний прогноз соціально-економічного розвитку РФ: рівень інфляції за підсумками року може становити близько 20%.

Також "Газпром" втрачає свої ринки в Європі — вперше головним постачальником блакитного палива до ЄС стали США. Обсяги поставок зі Штатів виявилися вищими, ніж з країни-агресора.

Та й загалом, плани ЄС повністю замінити газ з РФ за три роки неабияк підривають колись фактично монопольне становище "Газпрому".

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