Считанные дни до полного восстановления – когда Киевская область снова будет со светом

Все города и села Киевской области скоро будут со светом / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Остаются считанные дни до полного восстановление света в деоккупированных городах и селах Киевской области.

Как сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, энергетикам нужно подключить только 4000 потребителей.

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"В Киевской области мы уже завершаем восстановление после деоккупации. У нас без света остаются 4 тысячи потребителей в 10 населенных пунктах", – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

По словам Сахарука, это те городки и села, которые испытали наибольшие разрушения в результате действий российских захватчиков в Киевской области.

"Мы планируем в ближайшие дни завершить восстановление, чтобы полностью выйти на обеспечение электричеством всех домохозяйств в Киевской области", – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

По предварительной информации, установленный срок полного восстановления электроснабжения в Киевской области был до 1 июня.

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Сложная ситуация в Донецкой области

В то же время самые большие трудности сейчас с восстановлением электроснабжения в Донецкой области. Без света остаются 340 тыс. украинцев, поскольку на территории постоянно происходят обстрелы.

"То количество потребителей, которых мы заживляем, обычно снова теряет электричество", – пояснил Сахарук.

Речь идет о Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Торецком районах. На этих территориях обесточивание стало едва ли не нормой.

С начала войны энергетики ДТЭК вернули свет для более 1,5 млн семей. Части потребителей из-за повторных обстрелов электроэнергию восстанавливали по несколько раз.

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Работа на железной дороге

Компания ДТЭК Рината Ахметова направила 6 аварийно-ремонтных бригад и 28 специалистов, чтобы ускорить восстановление разрушенной железнодорожной инфраструктуры. После попыток разрушить энергетику враг перешел к атакам по железнодорожным узлам и подстанциям.

Такие обстрелы происходят с целью нарушить поставки на фронт и парализовать железнодорожные перевозки – основу любой экономики. От электросетей Укрзализныци зависит не только движение поездов, но и электроснабжение некоторых прилегающих к железнодорожным путям населенных пунктов.

Кроме этого, в ДТЭК призвали энергокомпании прекратить сотрудничество с Россией, использующей доходы от нефти и газа на ведение войны против Украины. В то же время руководство Азовстали уже планирует, как будут восстанавливать завод после победы.