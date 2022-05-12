Лічені дні до повного відновлення – коли Київська область знову буде зі світлом

Усі міста й села Київської області незабаром будуть зі світлом / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Залишаються лічені дні до повного відновлення світла в деокупованих містах і селах Київської області.

Як повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, енергетикам потрібно підключити лише 4000 споживачів.

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"У Київській області ми вже завершуємо відновлення після деокупації. У нас без світла залишаються 4 тисячі споживачів у 10 населених пунктах", – зауважив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

За словами Сахарука, це ті містечка й села, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок дій російських загарбників у Київській області.

"Ми плануємо найближчими днями завершити відновлення, щоб повністю вийти на забезпечення електрикою усіх домогосподарств у Київській області", – підкреслив виконавчий директор ДТЕК.

За попередньою інформацією, встановлений термін повного відновлення електропостачання у Київській області був до 1 червня.

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Складна ситуація в Донецькій області

Водночас найбільші труднощі зараз з відновленням електропостачання в Донецькій області. Без світла залишаються 340 тисяч українців, оскільки на території постійно відбуваються обстріли.

"Та кількість споживачів, яких ми заживлюємо, зазвичай знову втрачає електрику", – пояснив Сахарук.

Йдеться про Лиманський, Авдіївській, Мар’їнський, Торецький райони. На цих територіях знеструмлення стали ледь не нормою.

Від початку війни енергетики ДТЕК повернули світло для понад 1,5 млн родин. Частині споживачів через повторні обстріли електроенергію відновлювали по кілька разів.

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Робота на залізниці

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова скерувала 6 аварійно-ремонтних бригад та 28 спеціалістів, щоб прискорити відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури. Після спроб зруйнувати енергетику, ворог перейшов до атак по залізничних вузлах та підстанціях.

Такі обстріли відбуваються з метою порушити постачання на фронт і загалом паралізувати залізничні перевезення – основу будь-якої економіки. Від електромереж Укрзалізниці залежить не тільки рух поїздів, а й електропостачання деяких прилеглих до залізничних колій населених пунктів.

Окрім цього, у ДТЕК закликали енергокомпанії припинити співпрацю з Росією, яка використовує доходи від нафти і газу на ведення війни проти України. Водночас керівництво Азовсталі вже планує, як відбудовуватимуть завод після перемоги.