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Світло для 7 тисяч родин: яким регіонам повернули електроенергію

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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12 травня, 12:42
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Роботи тривають навіть на тих територіях, де ще тривають активні бойові дії
В Україні продовжуються роботи з відновлення єлектропостачання
В Україні продовжуються роботи з відновлення єлектропостачання / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Впродовж минулої доби енергетики компанії повернули світло для 7 395 родин у Київській, Дніпропетровській областях та на Донеччині.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема на Київщині аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 1 614 осель. Світло повернули частково у Гостомелі, Горенці, Ірпені та Бучі Бучанського району, а також у селах Кухарі та Тетерівське, що у Вишгородському районі.

Без світла залишаються ще близько 4 тисяч домогосподарств у 9 населених пунктах області.

"12 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", – зазначають в ДТЕК.

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Минулої доби енергетикам вдалося повністю чи частково відновити електропостачання у 7 населених пунктах на Донеччині. Знову зі світлом 5 118 родин у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

В області продовжуються активні бойові дії

"Найбільш складні напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", – зазначають в ДТЕК.

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Також у Дніпропетровській області відновили електропостачання для 663 родин, що були знеструмленими через обстріли російських окупантів.

Раніше ми розповідали, коли у Київській області повністю відновлять електропостачання, і писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС.

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