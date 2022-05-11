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Хватит финансировать войну! Компаниям из ЕС предложили замену российской нефти и газу

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 мая, 16:52
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Западным компаниям в очередной раз указали на связь между покупкой энергоресурсов в РФ и войной в Украине
Есть альтернативы для российских энергоносителей
Есть альтернативы для российских энергоносителей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова призывает западные энергокомпании прекратить сотрудничество с Россией, которая использует доходы от нефти и газа на ведение войны против Украины.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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"Мы призываем европейские и мировые энергетические компании прекратить какие-либо отношения с энергетическим сектором России, который направляет деньги на поддержку ужасающей войны против Украины", – подчеркнул руководитель компании.

Вступление в ЕС

В ДТЭК подчеркнули, что решительно поддерживают заявку Украины на вступление в Европейский Союз и присоединение к Европейскому зеленому соглашению.

По словам Максима Тимченко, компания вместе со 100 западными корпорациями подписали письмо президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен накануне публикации ее плана REPowerEUenergy.

В письме поддержали курс ЕС на отказ от зависимости от российского газа, нефти и угля. Альтернативой российскому ископаемому топливу должны стать новые мощности возобновляемой энергетики.

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"ДТЭК остается преданным ускоренному переходу на климатически нейтральную энергетическую систему в Украине до 2040 года", – подчеркнул гендиректор компании.

Он добавил, что в ветровые и солнечные проекты в Украине предприятие инвестировало 1,6 млрд долларов. ДТЭК намерена в дальнейшем развивать мощности возобновляемой энергетики в Украине, как только это позволит ситуация.

Эмбарго на нефть

Венгрия частично согласилась ввести эмбарго на российскую нефть и считает это реальным сценарием, однако страна выдвинула некоторые требования ЕС. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, экономика страны несет непоправимый ущерб, потому что цены на мазут подскочат на 50-60%, а вместе с ними – и цены на продукты.

Следовательно, от ЕС ждут предложений не только по реконструкции НПЗ на сотни миллионов долларов или по увеличению пропускной способности нефтепровода в Венгрию через Хорватию на сотни миллионов долларов, но и по поводу будущего экономики.

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"Нефтяное эмбарго требует программы модернизации структуры венгерского энергоснабжения, которая будет стоить около нескольких миллиардов евро", – сказал Сиярто.

Представители ЕС заявили, что готовы выплатить компенсацию Венгрии, если та поддержит шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет на импорт российских энергоносителей. В то же время в Украине транзит газа через оккупированную территорию упал до нуля.

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