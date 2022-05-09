"Северный поток-2" еще жив: согласится ли Европа на его запуск

Почему Европа может пойти на запуск "Северного потока-2" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европа может пойти на кратковременный запуск российского газопровода "Северный поток-2" в случае остановки транзита через Украину.

Об этом в материале "Сегодня" рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Реклама

По его словам, если с транзитом все будет в порядке, то эта труба станет элементом торга между Европой и РФ.

В том случае, если к власти в России придет демократический режим, то замороженный сейчас "Северный поток-2" может выступать козырем в переговорах со стороны Евросоюза.

Это означает, что окончательно сбрасывать со счетов газопровод нельзя.

Реклама

Что хочет сделать "Газпром"

Ранее компания заявила, что планирует использовать сухопутную часть газопровода для развития газоснабжения регионов северо-запада России.

Кущ отмечает, что они имеют на это право, но затея абсолютно нерациональная и еще более затратная, чем простой трубы.

Все дело в том, что для обеспечения северо-запада страны с мощностей "Северного потока – 2", который является газопроводом высокого давления, необходимо достроить трубопроводы среднего и низкого давления.

Реклама

Это приведет у дополнительным затратам и не позволит агрессору даже "выйти в ноль".

"Сегодня" также писали, как "Газпром" помогал Путину готовить полномасштабную войну и рассказывали, какая страна отчаянно противостоит нефтяному эмбарго и почему.