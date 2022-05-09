"Північний потік-2" ще живий: чи погодиться Європа на його запуск

Чому Європа може піти на запуск "Північного потоку-2" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європа може піти на короткочасний запуск російського газопроводу "Північний потік-2" у разі зупинення транзиту через Україну.

Про це в матеріалі "Сьогодні" розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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За його словами, якщо з транзитом все буде гаразд, то ця труба стане елементом торгу між Європою та РФ.

Якщо до влади в Росії прийде демократичний режим, то заморожений зараз "Північний потік-2" може виступати козирем у переговорах з боку Євросоюзу.

Це означає, що остаточно скидати з рахунків газопровід не можна.

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Що хоче зробити "Газпром"

Раніше компанія заявила, що планує використовувати сухопутну частину газопроводу у розвиток газопостачання регіонів північного заходу Росії.

Кущ зазначає, що вони мають на це право, але витівка абсолютно нераціональна і ще більш витратна ніж простий труби.

Справа в тому, що для забезпечення північного заходу країни з потужностей "Північного потоку – 2", який є газопроводом високого тиску, необхідно добудувати трубопроводи середнього та низького тиску.

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Це призведе до додаткових витрат і дозволить агресору навіть "вийти у нуль".

"Сьогодні" також писали, як "Газпром" допомагав Путіну готувати повномасштабну війну та розповідали, яка країна відчайдушно протистоїть нафтовому ембарго і чому.