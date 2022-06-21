В Китае испытали уникальную технологию: как будут получать солнечную энергию ночью

Китай испытал уникальную "зеленую" технологию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Китае исследователи успешно испытали полносистемную модель технологии, которая в будущем позволит передавать солнечную энергию из космоса на Землю.
Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
Испытания проходили в университете Сидянь в провинции Шэньси. Модель этой электростанции улавливает солнечный свет высоко над землей и превращает его в микроволновые лучи.
После этого эти лучи по воздуху передаются на наземную приемную станцию, где энергия снова преобразуется в электричество. Сейчас прибор может передавать энергию всего на 55 метров, но исследователи надеются развить эту технологию настолько, чтобы это можно было делать с орбитальных солнечных батарей на Землю.
В чем особенность?
Наибольшая польза прибора, который может получать солнечную энергию из космоса в том, что он устраняет наибольший изъян солнечных батарей – невозможность работы в темноте.
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