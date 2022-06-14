Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке Работа во время войны Работа во время войны ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Украина - Ирландия: онлайн
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Новый уровень зеленой энергетики: где готовят запуск коммерческого самолета на водороде

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 12:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько нидерландцы могут заработать на водородном авиатранспорте
Нидерланды готовят коммерческий авиарейс на водороде
Нидерланды готовят коммерческий авиарейс на водороде / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нидерланды планируют запустить первый коммерческий авиарейс чистом водороде уже в 2028 году.

Об этом сообщает Консорциум Unified International и нидерландское региональное агентство экономического развития InnovationQuarter.

Реклама

Они с партнерами, среди которых нидерландский производитель Fokker и Делфтский технологический университет рассчитывают, что такая новинка откроет целый рынок с оборотом в 16 млрд евро.

"Наш подход к модернизации позволяет ускорить достижение экологических целей к 2030 году и выйти на рынок в 2028 году, намного опережая совершенно новые конструкции самолетов, которые появятся почти через десятилетия", – говорится в пресс-релизе.

На первом этапе планируется адаптировать турбовинтовые самолеты. на 40-80 мест.

Реклама

Водородный автобус

Тем временем поляки представили настоящее водородное чудо – автобус, который может проехать без дозаправки 450 километров.

Он называется NesoBus, где Neso это аббревиатура фразы "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza", что в переводе означает "Не выделяет выхлопные газы и очищает воздух".

Единственные выбросы из воздуха от этого вида транспорта это абсолютно чистый водяной пар.

Реклама

Сколько людей одновременно может перевозить NesoBus и другие особенности этого экотранспорта, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, благодаря чему Украина может полностью отказаться от импорта газа и рассказывали, как мы можем добывать водород внутри страны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Водородное чудо
В Польше создали уникальный автобус
Смотреть фото
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять