Новый уровень зеленой энергетики: где готовят запуск коммерческого самолета на водороде

Рассказываем, сколько нидерландцы могут заработать на водородном авиатранспорте

Нидерланды готовят коммерческий авиарейс на водороде / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нидерланды планируют запустить первый коммерческий авиарейс чистом водороде уже в 2028 году.

Об этом сообщает Консорциум Unified International и нидерландское региональное агентство экономического развития InnovationQuarter.

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Они с партнерами, среди которых нидерландский производитель Fokker и Делфтский технологический университет рассчитывают, что такая новинка откроет целый рынок с оборотом в 16 млрд евро.

"Наш подход к модернизации позволяет ускорить достижение экологических целей к 2030 году и выйти на рынок в 2028 году, намного опережая совершенно новые конструкции самолетов, которые появятся почти через десятилетия", – говорится в пресс-релизе.

На первом этапе планируется адаптировать турбовинтовые самолеты. на 40-80 мест.

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Водородный автобус

Тем временем поляки представили настоящее водородное чудо – автобус, который может проехать без дозаправки 450 километров.

Он называется NesoBus, где Neso это аббревиатура фразы "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza", что в переводе означает "Не выделяет выхлопные газы и очищает воздух".

Единственные выбросы из воздуха от этого вида транспорта это абсолютно чистый водяной пар.

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Сколько людей одновременно может перевозить NesoBus и другие особенности этого экотранспорта, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, благодаря чему Украина может полностью отказаться от импорта газа и рассказывали, как мы можем добывать водород внутри страны.